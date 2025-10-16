İSTANBUL (AA) - Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 5G frekans ihalesinin, ülkenin dijitalleşme yolculuğunda stratejik bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirterek, '2050'ye kadar uzatılan imtiyaz sürecimizle Türkiye ekonomisine 20 milyar doların üzerinde doğrudan katkı sağlarken, bugün gerçekleştirilen 5G ihalesiyle ülkemiz ekonomisine 1 milyar doların üzerinde yeni bir katkı sunacağız.' ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesi tamamlandı.

Açıklamada ihaleye ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Önal, Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendirecek çok önemli bir adımın atıldığı tarihi bir günde olunduğunu vurgulayarak, 5G frekans ihalesinin, ülkenin dijitalleşme yolculuğunda stratejik bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu aktardı.

Bu sürece uzun yıllardır büyük bir kararlılıkla hazırlandıklarını kaydeden Önal, 5G'yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Önal, AR-GE çalışmalarından 5G denemelerine ve saha testlerine kadar birçok alanda yatırımlarını bu strateji doğrultusunda gerçekleştirdiklerini anlattı.



İletişimin her döneminde olduğu gibi, 5G çağının da öncüsü olduklarını kaydeden Önal, 'Türkiye'nin ilk milli endüstriyel 5G şebekesi, uzaktan ilk ameliyat, otonom traktör, canlı ilk 5G maç yayını, ilk hologram basın toplantısı gibi sektörde hayata geçirdiğimiz sayısız ilklerle de bunu kanıtladık.' ifadesini kullandı.

Önal, yıllardır yaptıkları fiber yatırımların bugün 5G'nin en güçlü temelini oluşturduğunun altını çizerek, 'Yaygın fiber altyapımız, 5G'nin hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde hayata geçmesi için kritik öneme sahip. Bugün, 515 bin kilometrelik fiber ağımız, yüzde 55'i fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonlarımız, mobildeki üstün performansımız, teknoloji birikimimiz ve yenilikçi uygulamalarımızla Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörüyüz.' değerlendirmelerinde bulundu.

- '5G'ye geçiş sürecinde en ön safta yer alacağız'

Türk Telekom CEO'su Önal, 5G'nin, sadece bağlantı hızını artıran bir teknoloji olmadığına işaret ederek, bunun sağlıktan tarıma, ulaşımdan sanayiye, spordan sanata kadar tüm alanlarda verimlilik, hız ve güvenlik adına, sınırları yeniden tanımlayan, yenilikçi çözümleri mümkün kılan bir dönüşüm anlamına geldiğini anlattı.

Bu dönüşümün merkezinde Türk Telekom'un olduğuna değinen Önal, bunu bir milli sorumluluk olarak gördüklerini ve bu konuda üzerlerine düşeni yapmayı sürdürdüklerini kaydetti.

BTK pazar verilerine göre, 2024 itibarıyla son 4 yıldır sektörün en çok yatırım yapan şirketi olduklarını ifade eden Önal, 4.5G ihalesinde stratejik şekilde aldıkları frekanslar ve sonrasında izledikleri müşteri deneyimine dayalı stratejiyle mobilde sektörün oyun kurucusu konumuna geldiklerini vurguladı.

Önal, Mobil Numara Taşıma (MNT) pazarında 2024 itibarıyla son 3 yıldır en çok tercih edilen operatör olduklarını aktararak, son on 2 ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımıyla hem kendi tarihlerinin hem de sektörün en yüksek artışını kaydettiklerini anlattı.

5G vizyonlarını sadece altyapı yatırımlarıyla sınırlamadıklarına dikkati çeken Önal, teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli bir 5G ekosistemi kurmak ve geliştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ve Türkiye'nin dijital geleceği için stratejik yatırımlarıyla yerli ekosistemin taşıyıcısı olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Önal, 4.5G ihalesinde abone başına en fazla bant genişliğini alan operatör olduklarını vurgulayarak, 5G sinyalinin verilmesinden itibaren bireyselden kurumsala tüm abonelerine en iyi müşteri deneyimini sunarak Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecinde en ön safta yer alacaklarını belirtti.

- 'Bu alandaki öncü rolümüzü sürdüreceğiz'

Bugüne kadar yaptıkları her yatırımın Türkiye'nin kazanımı olduğunun bilinciyle hareket ettiklerinin altını çizen Önal, şunları kaydetti:

'Ülkemizin dört bir yanına değer katan yatırımlarımızla dijital dönüşümün öncüsü olduk. 2050'ye kadar uzatılan imtiyaz sürecimizle Türkiye ekonomisine 20 milyar doların üzerinde doğrudan katkı sağlarken, bugün gerçekleştirilen 5G ihalesiyle ülkemiz ekonomisine 1 milyar doların üzerinde yeni bir katkı sunacağız. İhale sonrası en yakın rakibimizin 1,5 katı frekans aldık. 5G'de abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olduk. 5G ihalesindeki tüm paketlerde, planladığımız şekilde aldığımız frekanslar sayesinde, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefimizi bir adım daha ileri taşıyor, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlama sorumluluğumuzu sürdürüyoruz.

Kamu yararını her zaman önceliklendirerek, ülkemizin dijital geleceğini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. 5G'yi tarımdan sanayiye Türkiye'nin her köşesine, hayatın her alanına taşıyacak, bu alandaki öncü rolümüzü sürdüreceğiz. İhale, frekans ve frekans bedellerinde yaklaşımımız kamu yararı, sürdürülebilir kalite ve uzun vadeli ekonomik değer ilkeleriyle şekilleniyor. 1 Nisan 2026 tarihindeki ilk sinyale kadar da farklı alanlarda hayata geçireceğimiz uygulamalarımızla 5G'nin dönüştürücü gücünü Türkiye'ye göstermeye devam edeceğiz.'