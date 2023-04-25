Ankara

Riga Arena'da tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Normal sezonda B Grubu'nu 13 galibiyet, 5 yenilgiyle 2. sırada bitiren Türk Telekom, sırasıyla İtalyan ekibi Germani Brescia ile Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'ü eledi.

A Grubu'nu lider bitiren ve eleme turlarında Almanya'dan Veolia Towers Hamburg ile Yunan ekibi Promitheas'i geçen Ukrayna ekibi oldukça formda bir sezon geçiriyor. Bu sezon sadece 4 kez kaybeden ve Avrupa'daki son 13 maçını da kazanan Prometey, Rusya'nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle iç saha müsabakalarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynuyor.

Bu karşılaşmayı kazanan takım finalde, İspanyol takımlarından Gran Canaria ile Joventut Badalona arasında yapılacak yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.

7Days Avrupa Kupası'nı kazanan takım gelecek sezon doğrudan THY Avrupa Ligi'nde yer alacak.

AA