Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğü proje kapsamında, kadınların dijital yetkinliklerinin artırılması ve ekonomik hayata katılımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Hayata geçirildiği ‎2019'dan bugüne kadar on binlerce kadın girişimciye destek vererek işlerini geliştirme fırsatı sağlayan projenin yeni dönemi başlıyor. Yıl boyunca ücretsiz sunulacak yüz yüze ve çevrim içi eğitimlere Türkiye'nin her yerinden 18 yaş üstü tüm kadınlar başvurabilecek‎.

Proje kapsamında "dijital pazarlama", "dijital finansal okuryazarlık", "dijital reklamcılık", "dijital içerik üretimi" ve "sosyal medya fotoğrafçılığı" başlıklarında verilecek eğitimlerin yanı sıra tasarım odaklı düşünme atölyeleri de düzenlenecek.

Tasarım odaklı düşünme atölyeleriyle katılımcılar, iş fikirlerini geliştirme, pazar analizi yapma, hedef kitlelerini belirleme ve doğru kanallardan doğru içeriklerle müşterilerine ulaşma fırsatı bulacak. Eğitim ve atölyelere katılanlar arasından seçilecek girişimci kadınlara da mentörlük ve hibe desteği sunulacak.

"Hedefimiz, 2025 yılı sonuna kadar 81 ilde 15 bin kadına daha ulaşmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, projeyle bilgi birikimlerini toplumsal fayda yaratma yolunda kullandıklarını, kadınların dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama becerilerini geliştirerek, ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir yer edinmesini desteklediklerini belirtti.

Projenin, bugünün yanı sıra geleceği şekillendiren girişimci kadınların güçlenmesine hizmet ettiğine işaret eden Önal, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, 2025 yılı sonuna kadar 81 ilde 15 bin kadına daha ulaşmak ve onlara dijital dünyanın kapılarını aralamak. Ayrıca, girişimci kadınlara mentörlük ve hibe desteği sunarak girişimlerini geliştirmelerine katkı sağlamak. 'Türkiye'ye Değer' vizyonumuz doğrultusunda, fırsat eşitliğini destekliyoruz. Kadınların hayatın her alanına eşit katılımını sağlayacak projelerle teknoloji ve inovasyonun gücünden faydalanarak Türkiye'yi geleceğe taşıma hedefimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de "Kadın girişimciliğini desteklemek, ülkemizin ekonomik kalkınmasında kilit bir rol oynuyor. TOBB olarak, kadın girişimcilerin daha donanımlı hale gelmesi, işlerini büyütmesi ve ekonomiye daha güçlü entegre olmaları için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, 81 ilde 7 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük kadın girişimcilik ağı olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile kadınların iş gücüne katılımını desteklediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Günümüzde dijitalleşme, girişimciliğin sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Dijitalleşmenin hızla yaygınlaştığı bu dönemde, kadın girişimcilerin dijital yetkinliklerini artırarak rekabet avantajı kazanmaları büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, Türk Telekom, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen Dijitalde Hayat Kolay projesinin yeni dönemini desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Dijitalde Hayat Kolay projesi, kadınların dijital becerilerini geliştirerek işlerini online platformlara taşımasına ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmelerine katkı sağlıyor. Nisan ayında başlayıp yıl sonuna kadar sürecek eğitimlerle kadın girişimcilerin dijital becerilerini geliştirmelerine ve işlerini büyütmelerine destek olmayı hedefliyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, 81 İlde faaliyetlerini yürüten TOBB Kadın Girişimciler Kurullarımız ile projemiz daha geniş kitlelere ulaşacak ve yeni dönemde daha fazla girişimci kadına fırsat sunacağız."

"Girişimcilik ekosistemine yönelik çalışmalar ana odağımız"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino da kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin, kapsayıcı büyüme için yalnızca hayati öneme sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olduğunu kaydetti.

Türk Telekom ile ortaklıklarının 2009'da "dijital uçurumu kapatma" vizyonuyla başladığını ve o tarihten bu yana kadın girişimcilere odaklanarak bu taahhüdü daha da güçlendirdiklerini aktaran Merino, şu ifadeleri kullandı:

"Proje, kadın girişimcileri günümüz ekonomisinde başarılı olmaları için gerekli dijital beceriler ve araçlarla donatmayı amaçlıyor. Bugüne kadar elde edilen kayda değer etki, kadınlara yapılan yatırımın gücünü açıkça ortaya koyuyor. UNDP olarak bu inisiyatifin bir parçası olmaktan gurur duyuyor, Türkiye genelinde kadınların potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebildiği kapsayıcı bir dijital geleceği desteklemeye kararlılıkla devam ediyoruz."

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da "Dijitalleşmenin günümüz dünyasındaki öneminin farkındayız ve Habitat Derneği olarak kadınlar başta olmak üzere bireylerin dijital yetkinliklerinin arttırılması adına birçok proje gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri olan Dijitalde Hayat Kolay projemizin yeni döneminin başlangıcını yapmaktan da oldukça mutluyuz." görüşlerini kaydetti.

Dernek olarak girişimcilik ekosistemine yönelik çalışmaların ana odaklarında yer aldığına işaret eden Caldu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönem de proje kapsamında mentörlük ve hibe desteklerimizle depremden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren girişimci kadınların yanlarında olmaya devam ettiğimiz gibi, tüm Türkiye'deki girişimci kadınların dijital yetkinliklerinin güçlendirilerek ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek eğitimler ile girişimci kadınların işlerini dijital mecralarda geliştirmelerine katkı sağlarken, profesyonel bakış açısı kazandırmayı, aynı zamanda eğitimlerimizin ardından sunulacak iş geliştirme desteği ile de onların dijitalleşme süreçlerini hızlandırmayı ve işletmelerini sürdürülebilir şekilde büyütmelerini sağlamayı hedefliyoruz."

Proje, kadınların dijital yetkinliklerini artırıyor

Proje, kadın girişimcilerin dijital dünyada daha güçlü bir yer edinmesine katkı sağlıyor. Sosyal etki skoru bir önceki yıla göre artış gösteren projenin 2024 Sosyal Etki Raporu'na göre, projeye yapılan her 1 liralık yatırım 3,09 lira değerinde sosyal getiri sağladı.

Rapora göre, dijital okuryazarlık eğitimine katılan kadınların yüzde 88'i, eğitimlerin kişisel gelişimlerine olumlu katkı sunduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 94'ü, eğitimlerin sade ve anlaşılır olduğunu ifade ederken, dijital pazarlama eğitimine katılanların yüzde 88'i, e-ticaret konusunda daha önce bilmedikleri bilgiler edindiklerini söyledi.

Tasarım odaklı düşünme atölyesine katılan girişimcilerin yüzde 91'i, ürün veya hizmetlerini farklılaştırmak üzere marka kimliği oluşturacaklarını dile getirirken, mentörlük desteği alan girişimcilerin yüzde 92'si de programdan memnun kaldıklarını paylaştı.