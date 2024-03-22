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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 'nde haftanın programı şu şekilde:

Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında ise Fenerbahçe Petrol Ofisi, 24 Mart Pazar günü Galatasaray Petrol Ofisi'ni ağırlayacak. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak mücadele, saat 14.00'te başlayacak.

Haftanın açılış maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, yarın saat 14.00'te Osmanlı Stadı'nda Fatih Vatanspor'u konuk edecek.

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