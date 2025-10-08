İSTANBUL (AA) - Turkcell, Müşteri Deneyimi Haftası kapsamında kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedeflediği vizyonu programını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, kullanıcı deneyimini sürekli geliştiren uygulamalarıyla sektörde fark yaratıyor.

Bu kapsamda, 'Ücretsiz Akıllı Fatura' hizmetiyle 13 milyon müşterisinin fatura aşım korkusunu ortadan kaldıran şirket, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Turkcell son olarak müşterilerinden aldığı geri bildirimlerle hayata geçirdiği yeni uygulaması Tumbara'yı devreye aldı.

Müşterilerin aylık paketlerinden artan internet, dakika ve SMS'leri puana dönüştüren Tumbara ekosistemi, 5,1 milyon katılımla 4 milyon adet hediye kazandırdı.

Turkcell, müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla da Türkiye'de bir ilk olan 'Esnek Devir' uygulamasını başlattı. Bu sayede hat devir işlemlerinde müşterilerin aynı yerde bulunma zorunluluğu da ortadan kalktı. Ayrıca, tamamen şirket mühendisleri tarafından geliştirilen Omnichannel Platformu ile mağaza ve çağrı merkezi süreçleri de entegre biçimde yönetiliyor. Böylece her ay milyonlarca bildirimle hızlı ve standart bir hizmet sunuluyor.

Turkcell'in en sevilen kampanyalarından Salla Kazan'la her hafta 40 milyondan fazla hediye dağıtıldı ve müşterilere hediyelerini seçme imkanı sağlandı.

Gençler, GNÇ Çatlat kampanyasıyla 120 milyon GB internet paketinin yanı sıra 1 milyondan fazla sinema ve yemek kampanyasından yararlandı.

Turkcell'in ayrıcalıklı dünyası Platinum'un müşterileri ise akaryakıttan seyahate, kahveden alışverişe kadar binlerce liralık hediye ve indirimden milyonlarca kez faydalandı.

- Ulusal ve uluslararası ödüllerle tescillenen müşteri memnuniyeti

Turkcell, müşteri deneyimi alanındaki başarılarıyla 2025'te pek çok ödül kazanırken, 7. CX Awards Turkey'de 'Çalışan Deneyimi' kategorisinde birinciliğin yanı sıra, 'Yapay Zeka Kullanımı Özel Ödülü'nün de sahibi oldu.

Şirket ayrıca, İngiltere merkezli Awards International tarafından düzenlenen Customer Experience Awards Türkiye (TCXA'25) kapsamında iki Altın Ödül elde etti.

Turkcell, 'Best Use of AI' kategorisinde 'Sabit Yeni Müşteri Modelleme' projesiyle, 'Best Use of Technology' kategorisinde ise 'Sosyal Medyada Yapay Zeka Destekli Temsilci Asistanı' projesiyle ödüle layık görüldü.

- Kullanıcının hayatını kolaylaştıran çözümler geliştirmek temel öncelik

Açıklamada 'Müşteri Deneyimi Haftası' kapsamında yaptığı açıklamaya yer verilen Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Türkiye'de teknolojinin öncüsü olmayı, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran çözümler geliştirmeyi temel öncelikleri olarak gördüklerini belirtti.

Akgüç, hayata geçirdikleri uygulamaların kullanıcılar tarafından beğenilmesinin ve bu alanda aldıkları ödüllerin de motivasyonlarını arttırdığını vurguladı.

Turkcell'lilere yönelik sağlanan faydalar ve bu yıl hayata geçirilen Tumbara ile ilgili de bilgi veren Akgüç, şunları kaydetti:

'Akıllı Fatura hizmetimizle 13 milyon müşterimizin fatura aşım endişesini ortadan kaldırdık. Müşterilerimizin talep ve beklentilerinden yola çıkarak geliştirdiğimiz Tumbara ekosistemi ise devrim niteliğinde. Kullanıcıların aylık paketlerinden artan internet, dakika ve SMS'leri puana dönüştürerek yeniden kazanca çevirdikleri Tumbara, kısa sürede 5,1 milyon katılıma ulaştı ve 4 milyon adet hediye kazandırdı. Tumbara hem müşterilerimizin faydasını önceleyen hem de dijital sadakati güçlendiren yenilikçi bir model olarak öne çıkıyor. Tüm bu hizmetleri, 172 ülkedeki kesintisiz kapsama gücümüzle destekliyoruz. Teknolojiyi insan odaklı yaklaşımımızla birleştirerek örnek projelere imza atmayı sürdürüyoruz. Müşteri Deneyimi Haftası vesilesiyle çalışmalarını hız kesmeden yürüten tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum.'