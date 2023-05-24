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Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Doğanşehir'de depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor

Doğanşehir'de depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza da servis midibüsündeki 12 kişi yaralandı.

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