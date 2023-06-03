İSTANBUL- Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB), Diş Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Ticaret Bakanlı’ğının
“BİRÇOK GÖRÜŞME YAPTIK”
Fuarda çok yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını söyleyen, Dr
TÜRKİYE TANITILDI
Amsterdam’daki fuara katılan Hollandalı ve Belçikaliziyaretçiler, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin kalitesini övgüyle dile getirdiler. Türkiye’nin sağlık sektöründeki uzmanlık, teknoloji, hız, kalite ve misafirperverlikleriyle dikkat çektiğine vurgu yaptılar.
Hollanda’da sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla oranının yüzde 10’dan fazla olduğu ve Türkiye’nin önemli hastaneler, göz merkezleri, diş klinikleri, estetik cerrahi ve tüp bebek merkezleri gibi sağlık kuruluşlarının fuarda yer aldığı bilgisi verildi.
HABER: METE YILMAZ