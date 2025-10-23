İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen 'Yeşil Vatandan Dünya Ormancılığına' temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası devam ediyor.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda çeşitli firmalar bazı yeni ürünleriyle yer alırken Orman Genel Müdürlüğüne bağlı bazı illerdeki bölge müdürlükleri de söz konusu stantlarda yaptıkları çalışmaları sergileme fırsatı buluyor.

Etkinlikte yer alan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün standında doğadan toplanan tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen çeşitli doğal ürünler sergileniyor.

Kurum bünyesinde Afyonkarahisar'da kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezinin Müdürü Emel Yıldız, AA muhabirine, bu bitkilerin yetiştiriciliği, işlenme aşamaları ve ürün haline getirilme süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

Yıldız, Türkiye'de bu konuda kurulan tek merkez olduklarını belirterek, doğada bulunan tıbbi ve aromatik bitkilerin tanınırlığına yönelik faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Orman köylülerinin desteğiyle toplanmış ürünleri merkezde işleyip ürün haline dönüştürdüklerini anlatan Yıldız, merkezdeki üretim atölyesine gelen bitkileri öncelikle temizlediklerini, ardından ayıkladıklarını, yağ bitkilerinden bitkisel, uçucu ve maserat yağlar çıkardıklarını ifade etti.

Yıldız, bitki kurularından çay üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirerek, 'Yağlarını çıkardığımız bitkilerden de kozmetik alanında araştırmalar ve ürün geliştirmeleri yapmaktayız.' dedi.

'Orman köylüsü kadınlara istihdam sağlıyoruz'

Geleneksel tıpta kullanılan ve hemen herkesin evinde de bulunan kekik, adaçayı gibi şifalı bitkileri çay olarak halkın kullanımına sunduklarına işaret eden Yıldız, meyvelerden sirke üretimi gerçekleştirdiklerini, alıç ve kuşburnu gibi yabanıl meyvelerden de geleneksel üretim metotlarıyla sirke üretimi yaptıklarını bildirdi.

Yıldız, bitkilerin bir toplama programı dahilinde doğadan elde edildiğine dikkati çekerek, 'Hem orman köylüsü kadınlara istihdam sağlamış oluyoruz hem de kadınlar yörelerindeki bitkilerin nasıl kullanıldığına yönelik bilgi sahibi oluyorlar.' diye konuştu.

Türkiye florasında tıbbi ve aromatik olarak kullanılan 500'den fazla bitkinin yer aldığı bilgisini veren Yıldız, şunları kaydetti:

'Türkiye florasında 12 bine yakın bitki çeşidi var. Her biri ayrı ayrı çalışmaya değer bitkiler. Orman Genel Müdürlüğümüz bu bitkilerin envanteriyle ilgili çok güzel çalışmalar yapıyor. Envanterle mevcut durumun fotoğrafı ortaya konuluyor ve bunlarla ilgili faydalanma planları geliştiriliyor. Tıbbi bitkilerin veya da orman bitkilerinin sürdürülebilir şekilde kullanımının yapılabilmesi, sürdürülebilir bir üretim programına dahil edilmesi çok önemli. Anadolu florasında 12 bin bitki çeşidinden yaklaşık 4 bini endemik türlerden oluşmakta. Bu haliyle bile Avrupa kıtasına eş değer bir flora zenginliğine sahibiz diyebilirim.'

