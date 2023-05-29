Ankara

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bar kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 14 altın, 14 gümüş ve 17 bronz madalya alan milli takım, genel klasmanda birinciliği elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Balkan Karate Federasyonuna tekrar üye olmalarının ardından katıldıkları organizasyondan büyük başarıyla döndüklerini belirtti.

Şampiyonaya katılmamaları için her türlü girişimin yapıldığını vurgulayan Uğuz, "Bu, Türk karate camiasının ortak başarıdır. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

AA