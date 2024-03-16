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Teniste hedef hem kupa hem organizasyon sayısını artırmak

Teniste hedef hem kupa hem organizasyon sayısını artırmak

Toplantıda hazırlıkların tamamlanma durumu, alana geçici yapıların kurulma tarihleri, yarışma alanındaki hazırlıkların tamamlanma tarihleri ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar başkanlığındaki toplantıya; planlama, koordinasyon, protokol, lojistik, teknoloji, medya, gönüllü, yarışma, finans, alan departmanları ve akreditasyon birim yetkilileri katıldı.

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