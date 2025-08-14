Emre Şahin, Türkiye'deki hava sporlarının gelişimine yönelik tarihi bir adım atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

FAI tarafından verilen ve tüm spor dallarını kapsayan uluslararası lisanslama dahil sportif yetkileri resmen devraldıklarını aktaran Şahin, "Bu yetki daha önce Türk Hava Kurumu (THK) tarafından kullanılıyordu. 2022 yılından çıkan 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile spor dallarına ilişkin eğitim, organizasyon, belgelendirme gibi tüm yetkiler spor dallarının bağlı olduğu ilgili spor federasyonuna yani bizlere verilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin hava sporlarındaki söz hakkı artacak"

THSF'nin sportif yetkileri almasının Türk sporcuların ve takımların uluslararası müsabakalarda doğrudan temsil edilmesini kolaylaştıracağına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Federasyonumuzun FAI ile kurduğu bu bağ sayesinde Türkiye'nin hava sporlarındaki söz hakkı artacak, dünya, Avrupa şampiyonaları gibi organizasyonların Türkiye'de düzenlenmesi için önemli bir altyapı oluşacak ve uluslararası sertifikasyon süreçleri hızlanacak. Bu durum sporcuların lisans, derecelendirme ve yarışma süreçlerinin merkezi bir sistemle yürütülmesini sağlayacaktır. Bu yetki devri ile spor kulüpleri, antrenörler ve sporcular için standartlaştırılmış eğitim programları oluşturulacak, teknoloji entegrasyonu hızlanacak, genç yeteneklerin keşfi ve desteklenmesi için daha etkin bir yol haritası belirlenecektir."

"Bu tarihi adım kurumlarımızın uyumlu işbirliğinin somut bir başarısıdır"

Emre Şahin, FAI tarafından federasyonlarına devredilen bu sportif yetkilerin Türkiye'de hava sporları için tarihi bir dönüşümün başlangıcı olacağını söyledi.

Söz konusu yetkiyi Türkiye'nin hava sporlarındaki potansiyelini en üst seviyeye taşımak için kullanacaklarını anlatan Şahin, "Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde Türkiye'yi dünyadaki hava sporlarının öncü ülkelerinde biri haline getirme vizyonuyla çalışacağız. Bu yetki devri ile birlikte, milli takımlarımızda yer alan sporcularımıza milli sporcu belgesi verebilecek, derece almaları halinde Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamındaki haklardan yararlanma imkanları doğacak. Bu yetki beraberinde eğitim, belgelendirme gibi alanlarda uygulama birliği sağlanmasına da yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Şahin, federasyonunun hava sporlarının ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, "Dünya Hava Sporları Federasyonunun tüm sportif yetkilerini devralınması Türk sporunun gelişimine yönelik tarihi bir adımdır. Bu adım kurumlarımızın uyumlu işbirliğinin somut bir başarısıdır." dedi.

Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreç Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın vizyoner liderliği, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müzün stratejik koordinasyonu ve federasyonumuzun kararlı çalışmaları sayesinde gerçekleşmiştir. Bu süreçte bakanlığımızın havacılık sporlarını geliştirme hedefi doğrultusunda verdiği destek, genel müdürlüğümüzün kurumsal rehberliği ve federasyon uzman ekibimizin titiz çalışmaları belirleyici rol oynamıştır. Türk sporunun gelişimine yönelik bu tarihi adım, kurumlarımızın uyumlu işbirliğinin somut bir başarısıdır. Hava sporlarının yeni dönemine ilişkin bu heyecanı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz. Başta Gençlik ve Spor Bakanı'mız sayın Osman Aşkın Bak, Spor Hizmetleri Genel Müdürü'müz Ozan Veli Çakır olmak üzere katkısı olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum."