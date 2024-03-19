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Şampiyona tarihinin unutulmaz isimlerinden Volkan Işık'ın GP Garage My Team adına etaplara geri döneceği organizasyonda, öncü güvenlik aracının pilot koltuğunda ise şarkıcı Fatma Turgut yer alacak.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Kadınlar Komisyonu başkanlığına seçilen Burcu Çetinkaya'nın yardımcı pilotluğunu, WRC'de yarış kazanan tek kadın Michele Mouton'un da yan koltuğunda oturan Fabrizia Pons yapacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Ege Rallisi , 33. yılını, geçmişte 3 kez Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) da ev sahipliği yapan Marmaris'te kutlayacak.

Milli motosikletçiler hafta sonu İspanya ve Portekiz'de piste çıkacak

Milli motosikletçiler hafta sonu İspanya ve Portekiz'de piste çıkacak

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