İstanbul, Türkiye – Uluslararası Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Murat Uygur, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki 2025 hedeflerini ve stratejik vizyonunu basın mensuplarıyla paylaştı.

Uygur, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bu yıl 2,5 milyon uluslararası sağlık turistini ağırlamayı ve 6 milyar ABD doları gelir elde etmeyi hedeflediğini belirtti. “Sağlık turizmi sadece ekonomik bir sektör değil; aynı zamanda ülkemizin tanıtımı, kültürel bir köprü ve uluslararası bir işbirliği platformudur,” diye ekledi.

2025 Sağlık Turizmi Rakamları

Ocak-Mart 2025: 354.457 uluslararası hasta, 643 milyon 356 bin USD gelir.

Toplam Turizm Gelirleri İçindeki Payı: %6,9

Öne Çıkan Alanlar: Estetik cerrahi, diş tedavileri, kök hücre ve regeneratif diş hekimliği, wellness turizmi, termal kaynaklar, yaşlı ve erişilebilir turizm.

Uygur, sağlık turizminin çeşitlenmesinin Türkiye’yi küresel pazarda rekabetçi bir oyuncu haline getirdiğini vurguladı.

Diş Kök Hücre ve Yenilikçi Tedaviler

Türkiye, diş kök hücre tedavisi ve regeneratif diş hekimliği alanında öncü bir merkez olarak öne çıkıyor. Bu tedavilerle hasar görmüş diş ve diş eti dokuları onarılıyor ve uluslararası hastalara uzun vadeli, doğal çözümler sunuluyor.

Sağlık Turizmi Otelleri ve Acenteler

Uygur, Türkiye’deki sağlık turizmi otellerinin konforlu konaklama, modern tıbbi hizmetler ve wellness uygulamalarını bir araya getirerek hastalara kapsamlı bir deneyim sunduğunu belirtti. Ayrıca, sağlık turizmi acentelerinin uluslararası hastalara profesyonel destek sağlayarak tedavi süreçlerini kolaylaştırdığını vurguladı.

Türkiye’nin Küresel Avantajları

Dünya sağlık turizmi pazarı 2025’te 100 milyar doları aşması bekleniyor. Türkiye ise; gelişmiş sağlık altyapısı, deneyimli sağlık profesyonelleri, uygun maliyetli tedavi seçenekleri ve stratejik coğrafi konumuyla bu pazarın lider ülkelerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.

2030 Hedefleri ve Geleceğe Bakış

Murat Uygur, Türkiye’nin 2030 yılına kadar sağlık turizmi gelirlerini 25 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Bu hedefe ulaşmak için sağlık altyapısına yatırımların artırılacağını, dijital sağlık uygulamalarının ve uluslararası tanıtım faaliyetlerinin öncelikli olacağını belirtti.

“Türkiye, sağlık turizmi alanında sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabet gücünü artırma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bizler, hem sağlık turizmi firmaları hem de oteller ve acentelerle birlikte ülkemizi dünya çapında bir merkez haline getireceğiz,” dedi Uygur.

