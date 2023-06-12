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TFF Başkanı Büyükekşi: Ülkemiz ekonomisine 200 milyon dolara yakın döviz girişi oldu

Ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes , play-off 'ta Darüşşafaka Lassa ile son şampiyon Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale yükseldi. 30 haftalık periyodu 4. basamakta bitiren Pınar Karşıyaka ise Frutti Extra Bursaspor ile Türk Telekom'u saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

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