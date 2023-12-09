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Türkiye Tenis Ligi'nde geçen yıl kadınlar ve erkeklerde ENKA Spor Kulübü şampiyon olmuştu.

Kadınlar: 1955 Batman Belediye Spor Kulübü, Adana Gençlik ve Spor Kulübü, Alaçatı Tenis Kulübü, Amisos Tenis Spor Kulübü, Antalya Tenis İhtisas Kulübü, Antuka Tenis Akademisi, Can Tenis Akademisi, ENKA Spor Kulübü, Erzurum Tenis İhtisas Spor Kulübü, Green Tenis Kulübü, Karşıyaka Tenis Kulübü, TED Spor Kulübü, Tenis Klinik Spor Kulübü, Topspin Tenis Spor Kulübü, Yenigün Tenis Spor Kulübü, Yeşilyurt Spor Kulübü

Erkekler: Adana Gençlik ve Spor Kulübü, Alaçatı Tenis Kulübü, Antalya Tenis İhtisas Spor Kulübü, Antuka Tenis Akademisi, Atmaca Tenis Akademisi, Dicle Tenis Kulübü, ENKA Spor Kulübü, Green Tenis Kulübü, Karşıyaka Tenis Kulübü, Mete Tenis Spor Kulübü, TED Spor Kulübü, Topspin Tenis Spor Kulübü, Trakya Tenis Spor Kulübü, Yenigün Tenis Spor Kulübü, Yenivan Tenis Spor Kulübü, Yeşilyurt Spor Kulübü

Finallerde şampiyonluk mücadelesi verecek takımlar şöyle:

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, finallere Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü ev sahipliği yapacak.

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