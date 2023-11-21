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Gazze'den dün Mısır'a tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşları ile aile yakınlarının, bu akşam tarifeli Türk Hava Yolları (THY) uçuşuyla İstanbul'a gelmesinin öngörüldüğü bildirdi.

Bakanlık, koşulların elvermesi halinde bugün yaklaşık 100 kişilik grubun daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmesini sağlamayı hedeflediğini aktardı.

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Bakanlık kaynakları, Gazze'den yapılan tahliyelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

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