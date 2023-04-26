İZMİR- Türkiye Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Elemeleri; 27 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek spor ve e-spor fuarı Expo Sport 2023’te gerçekleşecek.
HABER: DİNÇER KARACALAR
İZMİR- Türkiye Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Elemeleri; 27 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek spor ve e-spor fuarı Expo Sport 2023’te gerçekleşecek.
HABER: DİNÇER KARACALAR
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