MKE Ankaragücü-Kasımpaşa maçı, 29 Nisan Cumartesi gününe alındı MKE Ankaragücü-Kasımpaşa maçı, 29 Nisan Cumartesi gününe alındı

İZMİR- Türkiye Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Elemeleri; 27 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek spor ve e-spor fuarı Expo Sport 2023’te gerçekleşecek.

HABER: DİNÇER KARACALAR 