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MSB: 320 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Operasyonları ile toplam 320 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirdiğini, Pençe-Kaplan operasyonunda arama tarama faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Eylül 2020 Cumartesi 17:44
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MSB: 320 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 16 Haziran 2020 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin'de başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun  planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtlidi. Havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütü PKK’ya büyük kayıplar verdiren kahraman komandoların hava hücum operasyonları ile intikal ettikleri operasyon bölgesinde yoğun arama-tarama faaliyetleri icra ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Terör örgütüne ait her bir sığınak, barınak ve mağaraya giren komandolarımız, operasyon bölgesinin tamamında yürüttükleri arama-tarama faaliyetlerini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda Haftanin bölgesinde tespit edilen 269 sığınak ve 53 mağaraya girilerek ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri tek tek imha edildi" denildi.

Bölgede gerçekleşen arama-tarama faaliyetlerinde; 265 el yapımı paylayıcı (EYP), 11 mayın, 10 RPG-7 roketatar, 125 el bombası, 1 dron insansız hava aracı, 26 ağır silah, 4 havan, 143 hafif silah, 27 bin 693 silah mühimmatı, 22 bin 331 ağır silah mühimmatı, 8 AT-4 tanksavar füzesi, 244 top/havan mühimmatı, 238 roketatar mühimmatı, 4 termal kameradan gizlenme kıyafeti, 6 telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ile araç-gereç ele geçirilerek imha edildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBKuzey IrakPençe HarekatıTerörOperasyonAskerTSK
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