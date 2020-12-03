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Siverek’te yeni Belediye Başkanı Ayşe Çakmak oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın’ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, istifa etmesinin ardından toplanan belediye meclisi seçim yaptı. AK Parti'li Ayşe Çakmak, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Aralık 2020 Perşembe 14:28
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Siverek’te yeni Belediye Başkanı Ayşe Çakmak oldu

ŞANLIURFA - Şeyhmus Aydın'ın görevden istifasının ardından bugün toplanan Siverek Belediye Meclis üyeleri, yeni başkan seçimi yaptı. Seçimde; AK Parti grubundan Ayşe Çakmak, CHP grubundan Ramazan Gülel, HDP grubundan ise Mahmut Bektaş başkanlığa aday oldu. Yapılan oylama sonunda 3'üncü turda en çok oyu alan AK Parti'li Ayşe Çakmak, Siverek Belediye Başkanı oldu.

Seçimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Çakmak, ilçenin ilk kadın belediye başkanı olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Seçimin ardından konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ise hayırlı olmasını dileyerek, Belediye Başkanı Çakmak'a başarı dileğinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ayşe ÇakmakSiverek BelediyesiŞanlıurfa
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