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Tokat'ta işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:19
Tokat'ta işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

 TOKAT - Tokat'ta, su arıtma tesisinde çalışan işçilerin taşındığı minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. 

Kaza, saat 08.00 sıralarında Tokat-Niksar yolunun Gökdere köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Niksar yönüne giden ve su arıtma tesisinde çalışan işçileri taşıyan Salih Saka yönetimindeki 60 AAN 064 plakalı minibüs, kavşaktan ana yola çıkış yapan Ahmet Öztük'ün kullandığı 60 DG 245 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada minibüsteki Mesut Öjbe (54) ve Serhat Altay (24) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ahmet Öztürk ve minibüs sürücüsü Salih Saka'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatKaza
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