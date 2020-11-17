Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1273
ALTIN
470.803
DOLAR
7.7343
STERLİN
10.2504
EURO
9.1815
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
Sırt ağrısı akciğer kanseri belirtisi
Sırt ağrısı akciğer kanseri belirtisi
Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor

Torosların zirvesine ilk kar düştü

Batı Torosların en yüksek zirvesi olan 3086 metre yüksekliğe sahip Kızlar Sivrisi’ne bu yılın ilk karı yağdı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Kasım 2020 Salı 12:48
0 Okunma
Torosların zirvesine ilk kar düştü

ANTALYA - Antalya’nın Elmalı, Kaş ve Finike ilçelerinin ortasında, sedir ormanlarıyla kaplı Çamçukuru Vadisi’nden ulaşılabilen ve Batı Torosların zirvesi olarak kabul edilen 3086 metre yükseklikteki Kızlar Sivrisi’nin zirvesi beyaza büründü. 15 Kasım itibarıyla yağan ilk karla birlikte beyaza bürünen Kızlar Sivrisi, doğaseverlerin de ilgisini çekiyor. Finikeli doğasever Kadir Karasu, zirvedeki yılın ilk kar yağışını fotoğrafladı. Finike’den araçla yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdüğünü belirten Karasu, Batı Torosların zirvesinin ilk karla birlikte muhteşem bir güzelliğe kavuştuğunu söyledi.

KIZLAR SİVRİSİ'NİN EFSANESİ

Türkiye ve yurt dışından dağcıların her yıl zirve tırmanışları gerçekleştirdiği Kızlar Sivrisi'nin bir efsanesi de bulunuyor. Efsaneye göre, birbirine düşman iki ülke kralının çocukları birbirine aşık oluyor. Kral babalarına durumu anlatıp evlenmek isterler. Ancak iki kral da bu duruma karşı çıkar. Prenses ve prens ise kaçmaya karar verir. Prenses, Kızlar Sivrisi'ne çıkarak prensi beklemeye başlar ama prens yolu karıştırarak başka bir tepeye çıkar. Karşılıklı tepelerden birbirlerini görürler ve prens prensesin yanına gitmek için tekrar yola koyulur. Sonrasında prens ve prensesin kavuşup kavuşamadıkları ise bilinmiyor. Yöre halkına göre, prens ve prensesin donarak öldükleri rivayet edilir. Zirvenin sırtında bulunan küçük bir çukurda ise yıl boyu erimediği belirtilen kar parçası ve bir mezar yer alıyor. Yine yöre halkına göre, bu mezarın prensese ait olduğu, erimeyen kar parçasının da gelinliği olduğu anlatılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Torosların Zirvesine Ilk Kar DüştüBatı ToroslarKızlar Sivrisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Dünya Afet Raporu yayınlandı
2020 Dünya Afet Raporu yayınlandı
Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildi
Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildi
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
İzmir depremi kahramanlarının zorlu eğitimi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans