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Van'da 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Kasım 2021 Pazartesi 10:16
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Van'da 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı

VAN -  VAN'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden adliyeye sevk edilen 13’ü tutuklandı. 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hukuk Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik 15- 21 Kasım tarihleri arasında 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6'sı yabancı uyruklu, 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 kişinin ise emniyetteki sorguları sürüyor.

Ayrıca, kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan araç ve kaldıkları ev ve otel sahipleriyle organizatörlere toplam 239 bin 256 TL idari ceza uygulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Göçmen KaçakçısıVan
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