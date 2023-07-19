İSTANBUL- Uluslararası platformlarda görev yapacak nitelikli hukukçular yetiştirmeyi hedefleyen Bahçeşehir Üniversitesi ile dünyanın önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Kansas University Law School arasında dev bir iş birliğine imza atıldı. İş birliğine göre öğrenciler, bir yıllık Kansas University Law School (USA) LLM programını tamamlamaları sonrasında lisans diplomasını Türkiye’den, yüksek lisans diplomasını da Amerika’dan alma hakkı elde edecek.

“AMERİKA’DA BARO SINAVINA GİRME HAKKI KAZANACAĞIM”

İki üniversite arasında gerçekleşen eğitim iş birliğinin ardından Ağustos ayında Amerika yolcusu olacak olan ilk öğrencilerden Melisa Bulut, Amerika Birleşik Devletleri’nde baro sınavına girmeyi planladığını dile getirerek, “Programı geçtiğimiz yaz duymuştum. Mülakatlar sonrası dil yeterliliğini de sağladıktan sonra kabul aldım. Bana oldukça heyecanlı günler yaşatan bir süreçti. Her şeyden önce bir hukuk fakültesi mezunu olarak başka hukuk sistemlerini de öğrenmek hukuka yeni bir bakış açısı kazanmanızı sağlıyor. Bu eğitimin hukuki bilgime ve hukuki İngilizceme çok şey katacağına inanıyorum. Bunun yanında Amerika’da baro sınavına girme ve mesleğimi orada icra edebilme şansım olacak. Gelecekte Sözleşmeler ve Uluslararası Hukuk alanında uzmanlaşmak istiyorum. Dolayısıyla bu deneyim bana epey katkı sağlayacak.” diye konuştu.

“HEM HUKUK BİLGİM HEM SOSYAL YETKİNLİKLERİM GELİŞECEK”

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir diğer öğrenci Hakan Yalçın ise, “Bir hukuk öğrencisinin yurt dışında bir yüksek lisans eğitimi alması, hem hukuki bilgisini hem de kültürel ve sosyal yetkinliklerini geliştirmesi açısından çok önemli. Hedefim, Rekabet Hukuku alanında uzmanlaşmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Okulumun da böyle bir program düzenlediğini görünce tereddüt etmeden başvurumu yaptım. Gerekli şartları sağladım ve yapılan mülakattan da başarılı sonuç elde ettim. Sonra programa kabul edildiğimi öğrendim. Amerika’da bir yıl hukuk eğitimi alacak olmak global anlamda gelişmeleri yakından takip etmemi, orada bir çevre edinmemi ve çok akıcı bir dil bilgimin olmasını sağlayacak. Bu yetkinlikleri edindikten sonra Amerika baro sınavlarına girmeyi düşünüyorum.” dedi.

“HEM LİSANS HEM YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI ELDE ETME İMKÂNI KAZANACAKLAR”

Türkiye’de ilk kez gerçekleşen anlaşmaya ilişkin bilgi veren Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Gökyayla, uzun zamandır Kansas Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile yürütülen iş birliğinin bir çift diploma anlaşması ile taçlandığını söyledi. Prof. Dr. Gökyayla, “Kansas Üniversitesi, Kuzey Amerika'nın önde gelen 65 araştırma üniversitesinden oluşan prestijli Amerikan Üniversiteleri Birliği'nin (Association of American Universities) bir üyesidir. İki üniversite arasındaki anlaşmaya göre, Hukuk Fakültemiz üçüncü sınıfını tamamlayan veya bizden mezun olan öğrencilerimiz, eğitimlerine Kansas Üniversitesinde devam edecekler. Böylece, 240 krediyi tamamlamak ve derslerinde başarılı olmak koşuluyla öğrencilerimiz, Kansas Üniversitesinden yüksek lisans, Bahçeşehir Üniversitesinden ise lisans diploması almaya hak kazanacaktır. Bu anlaşma sayesinde öğrencilerimiz, Hukuk Fakültesinden mezun olurken, ABD’de prestijli bir LLM programından da mezun olarak aynı zamanda hem lisans hem yüksek lisans diploması elde etme imkânı kazanacaklardır” diyerek anlaşmaya ilişkin detayları açıkladı.

“ÖĞRENCİLERİMİZE, AMERİKA’DA KARİYER FIRSATI TANINIYOR”

Prof. Dr. Emre Gökyayla, sözlerinin devamında, “Anlaşma sayesinde, öğrencilerimize, Amerika’da kariyer fırsatı tanınmaktadır. Öğrencilerimize hem Türkiye’de hem ABD’de hukuk eğitimi alma imkânı tanınması, sadece farklı hukuk disiplinlerini öğrenme imkânı değil, aynı zamanda farklı kültürleri tanıma fırsatı vermektedir. Kansas Üniversitesinden alınan yüksek lisans diploması, öğrencilerimize, ABD’de, baro sınavlarına girme hakkı da vermekte, programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, New York, California, Washington, Georgia ve Wisconsin eyaletlerinde baro sınavlarına girme hakkı elde etmektedir. Anlaşma kapsamında ilk öğrencilerimiz, Ağustos ayında Kansas’a gideceklerdir.” dedi.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL