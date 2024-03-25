Türkiye İstatistik Kurumu, "İş Gücü İstatistikleri 2023" verilerini açıkladı.
Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2022'ye kıyasla 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1 puan düşerek yüzde 9,4'e geriledi.
2022'de işsizlik oranı yüzde 10,4, işsiz sayısı ise 3 milyon 582 bin kişi olarak açıklanmıştı. İşsizlik oranı 2013'te yüzde 8,9 seviyesindeydi. Böylece işsizlik oranında son 10 yılın en düşük seviyesi görüldü.
Türkiye'nin 2013-2023 dönemindeki yıllık işsizlik oranları şöyle:
|Yıllar
|İşsizlik oranı (%)
|2013
|8,9
|2014
|9,9
|2015
|10,3
|2016
|10,9
|2017
|10,9
|2018
|10,9
|2019
|13,7
|2020
|13,1
|2021
|12,0
|2022
|10,4
|2023
|9,4