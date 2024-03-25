Başrollerinde Nilay Deniz ve Can Güreler’in yer aldığı filmde Zeynep Yaylacıoğlu, Aysan Sümercan, Kenan Demirok, Derin Deniz Keskin, E. Tuana Usta, Melih Çardak, İzmir Mert gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Ormanın derinliklerinde film çekiliyor

Film ekibi 3 aylık titiz bir çalışmanın ardında sete çıktı. İstanbul’un bazı semtlerinde ve Kocaeli’nin yaylarında yapılan çekimler için ekip hiçbir masraftan kaçınmadı. Kocaeli merkezden yaklaşık 1 saat dağ yoluyla zirveye çıkan ekip, yayla evleri ve sarp patika yollar yüzünde zor anlar yaşadı. Hazırlanan plastik makyaj ve tasarlanan kostümlerle Hollywood yapımlarını aratmayacak film, zengin oyuncu kadrosuyla da sinemaseverleri heyecanlandıracak.

Nilay Deniz beyazperdeye hızlı girdi



Televizyon ekranlarının sevilen ismi Nilay Deniz, başrolünde yer aldığı ikinci sinema filmi ‘Geçmişten Kalan’ ile beyaz perdeye hızlı bir giriş yaptı. Güzel oyuncu, gerilim türündeki ‘Geçmişten Kalan’ filmiyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Yapılan makyajlar tasarlanan kostümlerle ters köşe yapmaya hazırlanan filmin, çekimleri 3 haftada tamamlanacak.

Filmin konusu

Yakın zamanda trajik bir kaza sonucu bebeğini kaybeden sosyal medya fenomeni Ayşe ve açgözlü emlakçı kocası Ali'nin tatil için gittikleri köy evi, onları bekleyen korkunç bir kâbusun başlangıcıdır.

Bu lanetli ev, içinde barındırdığı korkunç varlık aracılığıyla, Ayşe'ye hem kendi geçmişindeki gizemleri hem de Ali'nin vahşi gerçek yüzünü acımasız bir şekilde gösterir. O ev ve çevresi, alınmış ahlar, kayıp bebekler ve lanetli bir kadının hikayesi ile doludur... Bu karanlık geçmişin ödenecek bir bedeli vardır.