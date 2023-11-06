Haber: Beyza Betül Cihan

Ülkemizde Dünya'ya çarpan çok güçlü jeomanyetik fırtına sebebiyle tarihi anlar yaşandı. Trakya bölgesinde ve Türkiye’nin birçok ilinde Kuzey Işıkları görülürken bu doğa üstü olayın bazı illerin tarihinde ilk kez görüldüğü belirtildi.

Kuzey Işıkları Dünya'da çok az görülebilen bir doğa olayı ve pazar gecesi Türkiye, İngiltere ve dünyanın daha pek çok yerinde gökyüzünü kırmızı ve yeşil ışıkla aydınlandı. Kuzey Işıkları Türkiye'de Van, Balıkesir ve Ordu'da da görüldü.

Kuzey Işıkları nedir? Nasıl görülür?

The Guardin'a göre bu tür ışıklar, genellikle en çok, aurora australis olarak adlandırılan, Dünya'nın manyetik kuzey ve güney kutuplarının yakınında görülüyor. Güneş rüzgarı olarak bilinen güneşten gelen parçacıkların etkileşiminden oluşuyor. Ayrıca milyonlarca mil yol alabilen bu parçacıklar Dünya'nın genellikle kutup bölgelerinde ortaya çıkıyor.

Bunun yanı sıra Kuzey Işıkları, çarptığı gaz molekülü ve atmosferine bağlı olarak, ışığın farklı dalga boylarında farklı miktarlarda enerji açığa çıkmakta. Oksijen yeşil ışık üretirken, gökyüzünün kırmızı renkte parlamasına neden oluyor.