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TUSAŞ tarafından modernize edilecek Su-25 uçakları, Su-25 ML (Modernize edilmiş Laçın) şeklinde isimlendirilecek.

16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile TUSAŞ arasında Azerbaycan'a ait Su-25 uçaklarının modernizasyonu konusunda sözleşme imzalanmıştı.

Uçağa entegre edilen Türk yapımı akıllı bomba ve füzelerin de testlerinin tamamlandığı bildirilen açıklamada, yapılan çalışmaların askeri uzmanlar tarafından olumlu değerlendirildiği kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TUSAŞ tarafından modernize edilen ilk Su-25 uçağının ülkeye getirildiği bildirildi.

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