Üzgünüz can dostlar!

YÜREĞİMİZ YANIYOR!

TÜRKİYEM YANGIN YERİ!

DEPREMDE SINIFTA KALDIK!

YANGINDA YİNE SINIFTA KALDIK!

EY TÜRK MİLLETİ “ÇÖZÜM KOMİSYONU” kuruldu kanuna dayalı;GEÇMİŞ OLSUN sana!

…

28.07.2022 22:45’de ebediyete göçtü 67 yaşında Sanatçı İlhan İREM.

Ruhu şad olsun.

Hukuk Fakültesi’ni yeni bitirmiştim;

“KONUŞAMIYORUM”diyordu yumuşak sesiyle.

Türk müziğinin duayen ismi olmasının yanısıra vatanseverdi.

Bir çok insanın gölgesine sığındığı,gölgesinde büyüdüğü FETÖ Terör Örgütü liderine “FETUŞ” demişti 1998 yılında.Bu nedenle 1999 yılında sessiz-sedasız eski para ile 1 milyar tazminat ödedi ,FETÖ liderine.

FETÖ TEHLİKESİNİ yıllar-yollar öncesinden gören SANATÇI İLHAN İREM bu duruşu ile “KANDIRILDIK”diyen ülkemin yarısından fazla,okumuş-okumamış tüm insanların ötesindedir benim gözümde.

15 Temmuz 2016 tarihinden beri Türkiye Cumhuriyeti’nin “suçluların iadesi”kapsamında ısrarla istediği FETÖ liderine 1998 yılında aşağıdaki gibi çağrı yapmıştı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kemalist devrimlerin sarsılmaz bekçileri olarak, seni bu coğrafyada bekliyoruz. Gel de, içten pazarlıklı hayallerinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini yakından gör!” .

Ve benim de tutuklanmama neden olan 2010 Referandum değişikliğine “HAYIR”deyin söylemini sanatçı olarak şöyle aktarmıştı sevenlerine:

“ Sizi daha kaç kez kandırabilirler!

-‘Yetmez Ama Evet’ekranlarının özgürlük çiçekleri…

-Açılım tiyatrosunun ileri demokrasi zanaatkarları…

-Hayır” demeyi bilemeyenler, ...

-İyi niyetinin arkasına hapsolmuş aydınlar…

Genciyle, yaşlısıyla yurtsever insanlar…

Sizi daha kaç kez kandırabilirler?

...”

SANATÇI GÖZÜNDEN ZİYADE VATANINI ÇOK SEVEN VATANSEVER ATATÜRKÇÜ BAKIŞ AÇISI İLE KALEME ALINMIŞTI 2010 tarihli makalesi.

Ailesinin ve hepimizin başı sağolsun...