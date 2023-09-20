Gaziantep

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye'de enerji sektöründe atılan adımlarla elektrik kurulu gücü ve ekipman üretiminin arttığını belirterek, "2002'de 31 bin 846 megavat olan elektrik kurulu gücü 3,3 kat artarak temmuz sonunda 105 bin 135 megavata ulaştı." dedi.

Tancan, 16. EIF Gaziantep Enerji Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de mevcut kurulu gücün yaklaşık yüzde 55'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu söyledi.

Elektrik üretimi açısından bakıldığında geçen yıl sonu itibarıyla elektrik üretiminin 326 milyar kilovata ulaştığını dile getiren Tancan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünya genelinde de 12'inci sırada olduğunu bildirdi.

Tancan, Türkiye'nin ekipman üretiminde dünya genelinde 13'üncü, Avrupa'da ise 6'ıncı sırada yer aldığını belirterek şöyle devam etti:

"Özellikle Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı modelleriyle yenilenebilir kaynakların kurulu gücü ve üretiminde son 21 yılda önemli mesafeler kaydettik. 2002'de 31 bin 846 megavat olan elektrik kurulu gücü 3,3 kat artarak temmuz sonunda 105 bin 135 megavata ulaştı. Bu yatırımların büyük çoğunluğunu özel sektörümüz gerçekleştirdi. Elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji payını yüzde 42'ye çıkardık. Şu anda yaklaşık 10 bin 398 megavatlık güneş kurulu gücüne sahip ülkemizde, 10 bin 169 güneş enerjisinden üretim tesisi bulunuyor."

Güneşte hedef, her yıl 3,5 gigavat güneş kurulu gücünü devreye almak

Tancan, Ulusal Enerji Planı'nda güneş enerjisine yönelik ciddi hedeflerin olduğuna işaret ederek, "2035'e kadar her yıl ortalama 3,5 gigavat devreye alınarak 189 gigavatlık kurulu gücün 52 gigavatının güneş enerjisi kaynaklı olmasını hedefliyoruz. Yakın gelecekte enerjinin temel bileşenlerinden biri güneş olacak. Daha da büyüyecek. Ayrıca yerli ürün üretmek önemli hale geldi. Rüzgar ve güneş alanında birçok ekipman Türkiye'de üretilmeye başlandı. Panellerin yerlilik oranı yüzde 80'lere ulaştı." diye konuştu.

"Dünyanın panel üretimi yapan en büyük 3'üncü ülkesi konumuna geldik"

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli de güneş enerjisi sektöründe doğrudan 150 bin kişilik, dolaylı olarak da 200 bin kişilik istihdam sağlandığını ifade etti.

Türkiye'de yaklaşık 30 bin megavat üretim kapasiteli panel fabrikaları kurulduğunu dile getiren Kaleli, "Güneş enerjisine yapılan tüm yatırımlarla dünyanın panel üreten 3'üncü büyük ülkesi konumuna geldik. Güneş teknolojisinde önemli olan eva fabrikasının 5'incisini açtık." dedi.

Kaleli, son dönemdeki katı finansman koşullarının yenilenebilir enerji projelerinde finansmanı geciktirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Kamu bankalarından desteklenen uygun finansman paketleriyle projelerin hayata geçirilmesini arzuluyoruz. Devlet tarafından sübvanse edilmeyecek bir yapı oluşturmak amacımız. Lisans alan, ön lisans alan, yatırıma başlayan depolamalı güneş projeleri arttı. Bu alandaki kapasitelerin artırılması için sonraki yatırım süreçlerinde devamlılığın getirilmesini sektör olarak istiyoruz."

EIF Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Çiğdem Dilek, Türkiye'nin enerji gündeminde son dönemde teknoloji tabanlı gelişmelerin daha çok ön plana çıktığını dile getirdi.

Öz tüketim ve dağıtık enerji konularının yatırımcının ajandasında ilk sıralarda yer aldığını belirten Dilek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hidrojen, şarj istasyonları gibi mevzuat çalışmaları gündemde, hızla ilerliyor. Bundan sonra da yeni teknolojik açılımları göreceğiz. Türkiye'de bir enerji fotoğrafı çekilmek istense, sektör temsilcilerinin EIF'e gelmeleri gerekiyor. Yatırımcı ve ekipman üretimlerinin bulunduğu şehirlerde bu ekinlikleri yaparak, yeni fırsatlar yaratıyoruz. Bu yüzden Gaziantep'te EIF'i düzenledik. Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'dan da bu etkinliği düzenlemek üzerine davet geldi. Tüm üreticilerimizi buraya davet ettik."

Etkinliğin ana sponsoru olan Ankara merkezli ELİN Enerji'nin Genel Müdür Yardımcısı Kemal Ertuğran da Türkiye başta olmak üzere güneş enerjisi yatırımlarına devam ettiklerini dile getirerek, "ABD'de kurmaya başladığımız panel üretim fabrikamız Ocak 2024'ten itibaren fotovoltaik modül teslimatlarına başlayacak. Global marka olma yolunda çalışmalarımız devam edecek." dedi.

AA