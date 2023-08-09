Haber: Beyza Betül Cihan
Bu şehirler, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle yerli ve yabancı kullanımların ilgi çekici. İşte Türkiye'nin en sakin şehirleri:
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Ahlat - Bitlis: Tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve sessiz atmosferiyle huzur dolu bir yaşam sunuyor.
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Akyaka - Muğla: Mavi ile yeşilin muhteşem uyumunu yaşayan Akyaka, sakin plajları ve doğa gezileriyle huzur arayanları cezbetmekte.
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Eğirdir - Isparta: Eğirdir Gölü'nün çevresinde yer alan bu şehir, sakin ve huzurlu bir tatil deneyimi sunuyor.
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Foça - İzmir: Deniz, kum, güneş ve tarih... Foça, sakin bir tatil arayanlar için mükemmel bir seçenek.
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Gökçeada - Çanakkale: Türkiye'nin en büyük Adası olan Gökçeada, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle göz dolduruyor.
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Göynük - Bolu: Bolu'nun doğal güzellikleriyle bezeli ilçesi Göynük, huzurlu bir kaçış sunuyor.
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Halfeti - Şanlıurfa: Fırat Nehri'nin üzerinde yer alan bu şehir, tarihi evleri ve sakin sokaklarıyla göz kamaştırıyor.
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İznik - Bursa: Tarihi surları, gölü ve huzurlu atmosferiyle İznik, sakin bir kaçış için ideal.
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Köyceğiz - Muğla: Köyceğiz Gölü ve doğal güzellikleriyle huzurlu bir tatil sunan bu şehir, sakinliğiyle öne çıkıyor.
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Perşembe - Ordu: Sessiz sahilleri ve doğa manzaralarıyla sakin bir tatilin adresi.
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Seferihisar - İzmir: Türkiye'nin ilk "Cittaslow" kenti olan Seferihisar, yavaş ve sakin bir yaşam tarzı sunuyor.
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Taraklı - Sakarya: Tarihi evleri ve doğal güzellikleriyle huzurunuzu bulabileceğiniz bir yer.
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Uzundere - Erzurum: Doğa ile baş başa sakin bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için ideal.
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Yalvaç - Isparta: Sessiz ve huzurlu bir tatil arayanlara özel doğal güzelliklerle dolu bir ilçe.
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Yenipazar - Aydın: Tarihi ve doğal güzellikleriyle sakin bir kaçamak imkanı sunuyor.
Türkiye'nin bu sakin şehirleri, doğanın tadını çıkarmak, tarihle iç içe olmak ve huzur dolu bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için ideal destinasyonlar arasında bulunuyor