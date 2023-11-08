Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 2023'ün 10 ayında 1 milyar 414 bin dolarlık fındık ihraç ettiğini belirtti.

Arslantürk, ihracatın 445 milyon 12 bin dolarla yüzde 31'lik kısmının Trabzon'dan yapıldığını bildirdi.

Tarımın çok önem verilmesi gereken bir sektör olduğunu vurgulayan Arslantürk, iklim değişikliği nedeniyle tüm ülkelerin verim ve üretim artışına yönelik teşvik enstrümanlarıyla tarımı ön plana aldıklarını ifade etti.

Türkiye'de de ivedilikle fındıkta verim artışını sağlayacak, çiftçiyi daha kaliteli üretime yönlendirecek destek modellerinin oluşturulması gerektiğini belirten Arslantürk, özellikle bahçelerin yenilenmesi, kuraklığa dayanıklı yeni fındık türleri geliştirilerek çiftçiye dağıtılması gibi üretimi teşvik edecek ve planlayacak bir sistemin kurulmasını istediklerini kaydetti.