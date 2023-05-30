Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 düşüşle 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 artarak 8 milyar 738 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Nisan 2022'de yüzde 79,1 iken geçen ay yüzde 68,9'a geriledi.

İhracat, ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3 azalarak 80 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 7,1 artışla 124 milyar 313 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak-nisan döneminde yüzde 32,9 yükselerek 43 milyar 444 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2022'de yüzde 71,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 65,1'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, nisanda yüzde 17,2 azalarak 21 milyar 807 milyon dolardan, 18 milyar 50 milyon dolara geriledi. Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3 artarak 21 milyar 219 milyon dolardan 21 milyar 865 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı nisanda 3 milyar 815 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 7,2 azalarak 39 milyar 914 milyon dolara geriledi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6 oldu.

Nisanda ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,8 oldu

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta nisanda imalat sanayisinin payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta nisanda ara mallarının payı yüzde 73,2, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,9 olarak hesaplandı. Ocak-nisan döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76, sermaye mallarının payı yüzde 12,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 11,1 oldu.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Nisanda ihracatta ilk sırayı 1 milyar 590 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 163 milyon dolarla ABD, 970 milyon dolarla Irak, 954 milyon dolarla İtalya, 945 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Nisanda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,1'ini oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 7 milyar 115 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 4 milyar 751 milyon dolarla ABD, 4 milyar 177 milyon dolarla İtalya, 3 milyar 943 milyon dolarla Rusya ve 3 milyar 878 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,5'ine karşılık geldi.

Nisanda ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi 3 milyar 691 milyon dolarla Çin, 2 milyar 175 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 153 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 117 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9'unu oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya alırken bu ülkeden 17 milyar 253 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 14 milyar 136 milyon dolarla Çin, 9 milyar 482 milyon dolarla İsviçre, 8 milyar 757 milyon dolarla Almanya, 4 milyar 821 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,8'ine karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, nisanda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 4,5, ithalat yüzde 1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 9,6 azalırken ithalat yüzde 1,1 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Nisanda bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde "ISIC Rev.4"e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 olarak hesaplandı. Aynı dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7 oldu.

Nisanda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,7 olarak belirlendi.

Ocak-nisan döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,4 olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,3 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre nisanda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,6 azalarak 17 milyar 706 milyon dolar, ithalat yüzde 10,1 azalışla 25 milyar 888 milyon dolar oldu.

Nisanda dış ticaret açığı yüzde 20,6 artarak 6 milyar 782 milyon dolardan 8 milyar 182 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2022'de yüzde 76,5 iken geçen ay yüzde 68,4'e geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 azalarak 73 milyar 829 milyon dolara düşerken ithalat yüzde 4,6 artışla 116 milyar 948 milyon dolara ulaştı.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,2 artarak 33 milyar 127 milyon dolardan 43 milyar 120 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2022 döneminde yüzde 70,4 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 63,1'e geriledi.

AA