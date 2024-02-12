Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak yurda dönen Gezeravcı, Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile soruları yanıtladı.

Gezeravcı'ya ilk soruyu, kendisini karşılamaya gelen öğrencilerden Ahmet Süleyman Aslan yöneltti. Aslan'ın "uzaydaki deneyler sonucunda, dünyayı nasıl bir geleceğin beklediğine" yönelik sorusu üzerine Gezeravcı, şu anda büyük bir projenin gerçekleşmesi sürecine şahitlik ettiklerini söyledi. Gezeravcı, "Sizler bu başlatılan projelerin devam eden adımlarının parlayan yıldızısınız. Bundan sonra o bilim insanlarının bana teslim ettiği deneylerin bütün hazırlık süreçlerinin gelecek adımlarına sizler imza atacaksınız." diye konuştu.

Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin bir soruya ise Gezeravcı, şu cevabı verdi:

"Tarihimizde bu alanda herhangi bir görev yapmamış olmamıza rağmen hazırlık sürecinden itibaren görevin sonlandığı bu noktaya kadar, bu derece mükemmel bir ahenk içerisinde kurumlarımızın müthiş sinerjisiyle harika bir hazırlık süreci geçirdik. Bu ülkenin hiç bulunmadığı alanlarda dahi ne derece güzel başarılara ulaşma potansiyelinin olduğunu bizzat içerisinde bulunarak sınama, görme ve başarıya ulaştığını beraberimde gelen sonuçlarla buraya getirebilme imkanına sahip olmak müthiş derecede mutluluk verdi. Bundan sonra yapacağımız görevler için müthiş bir özgüvene vesile oldu. Bu alanda konulmuş 10 ana hedeften sadece birisiydi bu ve eş zamanlı olarak bütün hedeflere ilerleme noktasında çok ciddi adımlar atılıyor. Devletimizin bu noktada bizlere enjekte ettiği o özgüveni damarlarımızda hissettik. Benim için önemli olan buydu. Bu, sadece 20 görev odaklanan bir çalışma ya da bir tane bireyin gidip de başardığı bir husus değil. Ben görevi icra eden bir kişi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak devletimin gücünü, kararlılığını ve koyduğu hedefe erişme noktasındaki o güçlü duruşunu hisseden bir vatandaş olarak buraya geri döndüm. Bunun mutluluğu, gururuyla bundan sonra atılacak adımları ben de mutlulukla bekliyor olacağım."

"Hiçbir takviyeye ihtiyaç duymadım"

Gezeravcı, "Dışardan Dünya'ya bakmak nasıl bir duygu?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Dünya hakikaten büyük bir nimet, bize sunduğu nimetlere şükretmemiz gerektiğini bir kere daha idrak ettim. Hayatın rutin akışı esnasında idrak edemediğimiz birçok nimetin varlığına ne derece büyük şükretme ihtiyacı içerisinde olduğumuzu hissettik. Bu harika güzelliğe dışarıdan bakmak hakikaten olağanüstü bir imkanmış. Dünya'nın ne derece güzel, bize ne derece harika imkanlar sunduğunu, dışarıdan da ne derece büyük bir cazibe merkezi olduğunu gözlemleme imkanı bulmak müthiş bir deneyimdi. Biz de askeri havacılıkta 'hedef büyülenmesi' diye bir tabir var. Bakıp da büyülenemediğiniz bir alan yok. Cupola'da gözlem esnasında zamanın akışını kaybediyorsunuz. İlave alarm kurarak gidiyorduk oraya çünkü kendinizi alabilmeniz mümkün değil. Müthiş bir güzellik."

"Adaptasyonda hiçbir sıkıntı yaşamadım"

Sağlık durumuyla ilgili olarak ise Gezeravcı, yolculuk esnasında 2 doktorun kendisine eşlik ettiğini aktardı.

Gezeravcı, kafasında süreçle ilgili bir beklenti kurmadığının altını çizerek, fırlatmanın 12. dakikasında koltuğundan çözüldüğü andan itibaren yer çekimsiz ortamın verdiği hareket imkanını direkt tecrübe etme ve hiçbir sıkıntı yaşamadan o ortama adaptasyon imkanı bulduğunu anlattı.

Bunun kendisinin de şaşırdığı bir süreç olduğunu söyleyen Gezeravcı, şöyle konuştu:

"Nihayetinde 8 aylık yoğun bir eğitim süreci geçirdik ama yer çekimsiz ortamı dünya şartlarında simüle etmemiz mümkün değil. Hiçbir eğitim ortamının da ne beklememiz gerektiğiyle ilgili bir fikir verme imkanı yok ancak bundan önce yaşamış insanların anlattıklarıyla buna haiz oluruz ama Allah'ın yarattığı her bir bünye farklı karakteristiğe sahip. Çok mutluyum, birinci dakikadan itibaren adaptasyonda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kapsülün içi nispeten kısıtlı bir alan, küçük bir hacim. Oradan daha büyük bir hacme giriş yaptığımız andan itibaren yine adaptasyonla ilgili belli bir geçici süre sıkıntı yaşayabileceğimiz bir alışma süresinin geçebileceğiyle ilgili süreçten bahsedilmişti. Çok şükür, adım attığımız ilk andan itibaren orada da hiçbir sıkıntı yaşamadım. O basın toplantısının canlı yayının hemen ardından, daha birinci saatten itibaren deney çalışmalarımızın kurulumuna başlama imkanı buldum. Vücudun direncini artırabilecek ilave bir takviyeye ihtiyaç duymadım. Bu konuda da çok mutluyum. Gidiş de dönüş de birbirinden farklı fiziksel zorlayıcı şartlara sahip bir süreçti. Ayağımı yere bastığım andan itibaren de hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kapsülden çıkış esnasında da iyi hissettiğim için yardım almadan çıkmayı talep ettim. Dünyanın en zorlu jeopolitik lokasyonunda yıllardır var olmayı ve güçlü şekilde ayakta durmayı başarabilmiş bir milletin bana verdiği özgüveni hissediyorum. Sanırım bunun çok büyük katkısı var."

81 ilde genç ve çocuklarla bir araya gelecek

Gezervacı, bundan sonraki sürece ilişkin soruyu yanıtlarken, "Bugünlere devletimin bana vermiş olduğu eğitimle, devletimin bana kazandırmış olduğu imkanlarla geldim. Bundan sonra da devletimin emrindeyim. Ne emredilirse onu yerine getirmek için hazırım." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır da Gezeravcı'nın kendisini iyi hissettiği ölçüde tüm şehirlerde özellikle gençlerle ve çocuklarla buluşmalar gerçekleştireceğini söyledi.

Gezeravcı da operasyonel süreçlerde heyecanlandığı an olmadığını ancak minik kardeşleriyle buluşma noktasında çok büyük heyecan duyduğunu aktardı.

Yeğeni Karan'a hediyeler getirdiğini ifade eden Gezeravcı, "Görevin icrası esnasında Sayın Bakanımız, bakan yardımcımız ve bütün kurumlarımızın değerli yöneticileri her an yanımızda olduklarını hissettirdiler. Benim bugüne kadar hayallerimi limitlemek zorunda kaldığım, kafamı gökyüzünün ötesine kaldıramadığım, o suni limitlerin tamamını bertaraf eden ülkemizin güçlü iradesini bünyelerinde hissederek potansiyellerini istedikleri alana yansıtma fırsatı bulacaklar bundan sonra. Bana emanet edilen görevi emanet sahibi genç kardeşlerimize teslim etmek üzere kavuşma anını sabırsızlıkla bekledim." değerlendirmesinde bulundu.

Gezeravcı, uzayda geçirdiği süre boyunca herhangi bir aşamada zorlandığını hissetmediğini belirterek, bilim insanları için veri toplama amacıyla her anını kayıt altına aldıklarını söyledi. Gezeravcı, "Bu süreçte belki mental durumdan, belki motivasyonumuzun yüksekliğinden, belki de bu ülkenin güçlü insanlarından birisi olduğumuz için zorlandığım hiçbir an olmadı. " dedi.

Özlediği güveci yedi

Çok özlediği güveci, döndüğünde ABD'de annesinin hazırladığını belirten Gezeravcı, ilk günün akşamında kendisine ziyafet çekildiğini söyledi.

Gezeravcı, iyi ya da kötü kendisini eleştiren herkesin düşüncesine saygı duyduğunu dile getirerek, herkesin eleştirisinin kendisine bir şeyler kattığını, eleştirilerin yeni şeyler düşünmesine vesile olduğunu ancak değerlendirmelerin objektif kriterlerle, tecrübe birikimine sahip kişilerce yapılmasının biraz daha anlamlı olduğunu vurguladı.

Alper Gezeravcı, 8 aylık eğitimi veren kurumların değerlendirici birimlerinden aldıkları yorumlardan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Katılımcı diğer üç ülkenin de farklı süreçlerin içerisinde dar bir takvimin içerisinde hazırlık sürecine başladık. Bu kadar kısıtlı bir zaman dilimine rağmen acabalarla sürece başladıkları bir noktada bu derece başarıyla ve pozitif bulgularla sürecin sonlanması neticesinde müthiş geri beslemeler aldık." dedi.

Gezeravcı uzayda yaptıkları çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti'nin şanına yakışır, emsalleriyle eşit hatta bazı noktalarda daha ileri düzeyde olduğuna dikkati çekerek, "Yaptığımız sadece bir uzay seyahati değildi. Ben bunu çok rahat bir şekilde ifade edebilirim." diye konuştu.

Koyulan hedeflerin tamamını hiçbir aksaklık yaşamadan yerine getirdiklerini bildiren Gezeravcı, söz konusu sürecin bireysel bir başarı olmadığını, ilk günden bugüne devletin desteğiyle ilerleyen bir süreç olduğunu vurguladı.

Gezeravcı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Bakan Kacır da uzaya bağımsız bir erişimi gerçekleştirmeye dönük halihazırda projelerin sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin farklı kurumları geliştirdikleri roket sistemleri ile uzay sınırı olarak kabul edilen 100 kilometre irtifaya halihazırda erişebilmiş durumdalar. Önceliğimiz bu kabiliyetlerin kendi uydularımızı uzaya taşıyabilecek seviyeye erişmesi. Bunun için bir yandan roket geliştirme projelerini sürdürürken bir yandan az önce ifade ettiğimiz üzere 2030 yılına dek bir uzay limanı projesini gerçekleştirmek, Türkiye'nin paydaşı olduğu bir uzay limanında kendi fırlatma rampalarımızla ve kendi geliştirdiğimiz roketlerle kendi uzay sistemlerimizi, öncelikle uydularımızı ve diğer uzay sistemlerimizi uzaya taşıyabilmeyi hedefliyoruz. Bunu yapabilecek kapasiteye, yetkinliğe, imkana sahibiz. Türkiye'nin bu alanda yetişmiş çok güçlü bir insan kaynağı var."