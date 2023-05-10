ANKARA AA- Okyay, AA muhabirine, derneğin faaliyetleri ve sektörün geldiği seviyeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sektörün en eski ve köklü çatı örgütü olan derneğin bir süredir Ankara Sanayi Odası binasında hizmet verdiğini belirten Okyay, SASAD'ın yürüttüğü faaliyetlerle üyelerinin gelişimine destek olmaya çalıştığını söyledi.

Okyay, dernek bünyesinde 8 komite bulunduğuna işaret ederek, AR-GE ve teknoloji, ihracat ve tanıtım, KOBİ'ler ve tedarik zinciri gibi konularda çalıştıklarını, üyelerine programlar hazırladıklarını, eğitimler verdiklerini dile getirdi.

Özellikle üyelerle ilişkileri artırmaya önem verdiklerini vurgulayan Okyay, bu dönemde yeni bir logo, yeni bir ofis ve yeni genel sekreterle bayrak yarışını devam ettirdiklerini anlattı.

Okyay, özellikle küresel, bölgesel ve sektörel gelişmeleri yakından izlediklerini, hazırladıkları raporlarla üyelerini bunlardan haberdar etmeye çalıştıklarını, webinarlarda alanındaki yetkin isimleri bir araya getirdiklerini ifade etti.

"Yurt dışındaki projeler için üyelerimizi cesaretlendiriyoruz"

SASAD'ın üye sayısının son dönemde hızla arttığına dikkati çeken Okyay, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu bizi çok sevindiriyor, çok memnun oluyoruz. Buradan demek ki doğru yoldayız mesajını çıkarıyorum. Faaliyetlerimizi genişletmeye çalışıyoruz. Özellikle tedarikçilerle ana üreticileri buluşturmaya daha fazla gayret ediyoruz. Bu alanı canlandırmaya çalışıyoruz. Öte yandan ulusal ve uluslararası görünürlüğümüzü artırmaya çalışıyoruz. Yurt dışında katıldığımız fuarların sayısını artırdık. Uluslararası ve ulusal teşvik, fon, hibe gibi birtakım programlara üyelerimizin katılımını teşvik ediyoruz. Ticaret Bakanlığımızın programlarına özellikle aracılık etmeye çalışıyoruz. Yurt dışındaki projeler için hem üyelerimizi cesaretlendiriyoruz hem de organize etmeye çalışıyoruz."

Kurdukları yeni iktisadi işletmeyle dernek gelirlerini artırmayı ve hizmetlerin kapsamını genişletmeyi amaçladıklarını dile getiren Okyay, bunun yayında "start-up"larla büyük firmaları, finansman kaynaklarını buluşturmaya ve ülkedeki inovasyon kültürünün gelişmesine destek vermeye çalıştıklarını söyledi. Okyay, bunların yeni dönem üzerinde daha ağırlıklı duracakları faaliyetler olacağını bildirdi.

"Çok büyük işler yapılıyor"

Savunma ve havacılık sanayisinin 2022 yılındaki performansına da değinen Osman Okyay, sektörün Türkiye'de çok sevildiğini ve yakından takip edildiğini söyledi.

Okyay, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan ve bundan sonra çıkması beklenen, tanıtımları yapılan projeleri alt alta koyduğumuzda sektörün gidişatı şapka çıkartılacak seviyede. Sektör çok başarılı gidiyor, gerçekten çok büyük işler yapıyor. Çok büyük projeler başlatıldı. Milli Muharip Uçak, İHA'larımızı zaten söylemeye gerek yok. Öte yandan tankımız yavaş yavaş çıkmak üzere. Dolayısıyla böyle çok büyük platform projeleri var ve aynı zamanda biz dernek olarak bu büyük platform üreticilerimizin, TUSAŞ, TEI, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, Baykar, BMC vesairenin her zaman yanındayız. Ana yüklenicilerin dışındaki firmalara da destek olmaya gayret ediyoruz. Odağımızı onlara da kaydırdık. Güçlü bir ekosistem olduğu zaman savunma sanayisindeki gelişimlerin çok daha hızlanacağını göreceğiz. Onun için piramidin alt tarafını iyi kurgulamamız çok önemli. Çok sağlıklı bir ekosistem oluşturmamız lazım. Dolayısıyla o tarafa da odaklanmış vaziyetteyiz."

"Sektörde çok iddialı projelerimiz var"

Sektörün geliştiğine, ihracatının her geçen gün arttığına işaret eden Okyay, platform bazında her alanda gemiden roket-füze sistemlerine kadar çok ciddi bir hinterland oluştuğunu, bunun da ürünlerin kalitesi ve performansıyla sağlandığını ifade etti. Osman Okyay, şunları söyledi:

"Çok gurur vericiydi gerçekten. Türk olarak göğsümüzü gere gere, memnuniyetle yurt dışında savunma sanayisinde faaliyet gösteriyoruz, 'Savunma sanayisi derneğiyiz.' diye gezebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bana çok büyük gurur veriyor. Dolayısıyla bu atılımlar inşallah daha da artarak devam edecektir. Sektörde çok iddialı projelerimiz var. Milli Muharip Uçak bunlardan bir tanesi, yakından takip ediyoruz. Gerçekten bir ülkenin tek başına altına girmesinin çok çok kolay olmayacağı projeler bunlar. İşte ilk uçak çıktı, taksi yaptı. Bunlar çok güzel, memnuniyet verici gelişmeler, devamını temenni ediyoruz."