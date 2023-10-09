Türkmenistan Altın Asır televizyon kanalının haberine göre, Türkmengaz Devlet Kurumu Başkanı Maksat Babayev ve beraberindeki heyet, Bağdat'ta Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fadel ile görüştü.

Görüşmede iki ülke arasında enerji sektöründeki işbirliği konusu ele alındı ve Türkmengaz Devlet Kurumu ile Irak Elektrik Bakanlığı arasında gaz sektöründe işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşma çerçevesinde İran üzerinden swap yöntemiyle yıllık yaklaşık 10 milyar metreküp Türkmen doğal gazının Irak’a gönderilmesi planlanıyor ve aktarım için İran Ulusal Gaz Şirketi ile görüşmeler yapılıyor.