Ankara

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve Misyon Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Anar Mammadov ve Kazakistan Parlamento Meclisi Milletvekili Samat Mussabayev, 28 Mayıs'taki seçime ilişkin gözlemlerini ve ön değerlendirme raporunu, Ankara'da düzenledikleri basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve Misyon Başkanı Emiraslanov, gözlem programı çerçevesinde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile görüştüklerini ve ikinci tur seçim hazırlıkları hakkında ayrıntılı bilgilendirildiklerini söyledi.

Seçim gününün iyi yönetildiğini belirten ve oy verme merkezlerinde süreci "olumlu, düzenli, şeffaf" olarak nitelendiren Emiraslanov, "Seçimler, şeffaf ve demokratik bir ortamda, yüksek bir katılımla gerçekleştirildi." dedi.

Emiraslanov, seçim idaresi organlarının ikinci tur hazırlıklarını verimli ve profesyonel şekilde belirlenen takvime uygun yürüttüğünü vurgulayarak, seçim idaresi birimlerinin engelli seçmenlere haklarını kullanmaları konusundaki çalışmalarını takdirle karşılayarak ziyaret edilen oy verme merkezlerini "engelsiz" olarak tanımladı.

TÜRKPA Seçim Gözlem Misyonu raporunda, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal mevzuatına ve uluslararası seçim standartlarına uygun gerçekleştirildiği sonucuna vardı.

Misyon, çalışmalarını Ankara ve Konya'da yürüttü.

AA