Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji, telekomünikasyon ve uydu etkinliği AfricaCom, ziyaretçilerini 14-16 Kasım tarihlerinde CapeTown Uluslararası Kongre Merkezi'nde ağırlayacak.

Türksat, özellikle Afrika kıtasında hizmet veren Türksat 5B ile kıtada etkinliğini artırmayı ve Türkiye'nin Afrika kıtasında uydu hizmetleri pazarında güçlü şekilde yer almasını planlıyor. Şirket, 5. nesil uydusu Türksat 5B'nin yanı sıra milli PeycON ailesi antenleri HidrON, TerrON, MicrON ve AerON'u da Afrika pazarında görücüye çıkaracak.

Türksat, fuar programı kapsamında, uydu haberleşmesi, yayın ve uydu ekipmanları, dijital medya konularında üst düzey toplantılar gerçekleştirecek.

Şirket, bölge ülkelerdeki yayıncı ve data hizmet sağlayıcıları ile yeni iş anlaşmaları da gerçekleştirmeyi planlarken, fuar süresince yapılacak anlaşmalarla Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik ihracat payının da artırılmasını hedefliyor.