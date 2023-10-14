Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin Nusaybin ilçesi Ömeryan bölgesinde biri turuncu, biri gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "28 Nisan 2023'te Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz işte bu hain teröristlerce aynı yerde Nusaybin'de şehit edilmişti." ifadesine yer verdi.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu kapsamında, kahraman komandolar ve güvenlik korucu timleriyle, teröristler arasında sıcak temasın sağlandığını aktaran Yerlikaya, çatışmada 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride bulunan Nurhak Derik Gap kod adlı Ramazan Temel, diğerinin ise gri kategoride bulunan Yılmaz kod adlı Bilal Şahin olduğunu kaydetti.

Bu teröristlerin aynı zamanda 2 vatandaşın şehit edildiği, bir jandarma ve bir vatandaşın da yaralandığı eylemlere de katıldığının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, "Şükürler olsun şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız dev edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye milletin duası ve desteğiyle, kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.