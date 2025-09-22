Bugüne kadar birçok kayıp genç kızı bulup ailesine teslim eden genç TV programcısı Almina Babar, habercaddesitv’de yayınlanan ‘O An ‘ isimli programının yeni yayın döneminde de 22 yaşındaki bir genç kızı bulup ailesine teslim etti.

30 KAYIP GENÇ KIZ BULDU, 40 KÜSÜ BARIŞTIRDI

Bir sezon boyunca 30 kayıp genç kızı bulan ve 40 küs eşi barıştıran Almina Babar, kendisi gibi genç ekibiyle yeni yayın döneminde de başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Reality programının kısa sürede büyük bir izleyici potansiyeli yakaladığını belirten Babar, kayıp insanları bulup ailelerine teslim etmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Almina Babar, ‘Yıllarca yoktan sebeplerle küsen insanları ekranda barıştırmak, eşleri tekrar barıştırarak evliliklerini kurtarmak muhteşem bir duygu’dedi.