Haber: Damla Oya Erman

Tartışmalı yeniden markalaşmanın üstünden yarım yıldan fazla geçmesine rağmen, platformun web alan adı hala twitter.com olarak kalıyor, hatta x.com bile orijinal bağlantıya yönlendiriliyor. X Premium abonelerine gönderilen e-postalarda, "X (daha önce Twitter) aboneliğiniz yakında yenilenecek" şeklinde belirtiliyor.

Logo değiştirildi ve web sitesindeki ifadeler değişti ama platform hala "twitter markasına veda etmekte biraz zorlanıyor gibi görünüyor," yeni sahibi milyarder Elon Musk, yeniden markalaşmanın gününde attığı bir tweette dedi.

Musk hayranlarından bazıları X markasını benimsediyse de, çoğunluk etmedi.

Twitter'ı hala Twitter olarak adlandıran ve gönderilere tweetler diyen birçok insan var, hem çevrimiçi hem de yüz yüze.

Birkaç haber kuruluşu hala onu "Twitter, eski adıyla X platformu" veya buna benzer bir şekilde tanımlıyor.

Geçen ay, X CEO'su Linda Yaccarino, sosyal medyanın çocuk sömürüsünü engellemedeki başarısızlığı hakkında ABD Senatosu'nda konuşurken, kurban annelerinden biri platformu "Twitter, ya da şimdi X" olarak nitelendirdi video beyanında.

Bu kısmen karışıklıktan kaçınmak içindir. Ayrıca, tasarım ve markalaşma psikolojisi nedeniyle de olabilir, uzmanlara göre.

Neden pek çoğumuz Twitter'ı sevdik?

Twitter, 15 Temmuz 2006'da halka açıldı ve birkaç yıl içinde geniş çapta marka tanınırlığına ulaştı.

Ramon Jimenez, marka danışmanlık ajansı Wolff Olins'in Küresel Baş Danışmanı, CNN'e e-posta yoluyla verdiği bilgide, "Bir davranışla özdeşleşen ürün deneyimine sahip birkaç şirketten biri oldu. 'Tweet atıyoruz,' 'google' yapıyoruz, 'uber' çağırıyoruz ve benzerleri" dedi.

Twitter, çevrimiçi yaşamın ve popüler kültürün her alanını doldurdu. 2011'de "tweet" kelimesi, "retweet" ise aynı yıl Concise Oxford İngilizce Sözlüğü'ne eklendi.

Twitter, kusursuz değildi ama insanlar platforma akın etti.

Birçok insan için Twitter, büyük olaylar hakkındaki düşüncelerini paylaşmanın yanı sıra yeni işlerden nişanlara ve seyahatlere kadar büyük kilometre taşlarını paylaşma yeri oldu. Gazeteciler için, kültürel trendleri takip etmenin ve potansiyel kaynaklara ulaşmanın bir yolu oldu. Kamu figürleri için, takipçilerle bağlantı kurmanın ve daha erişilebilir görünmenin bir yolu oldu.

Marka eğitmeni ve Dönüşüm Direktörü Marty Neumeier, "Twitter adı, kullanıcılara bir şey ifade ediyordu," dedi ve ekledi: "Twitter'a, tweetlere ve bildiğiniz, tüm o güzel terimlere verdikleri tüm çalışma, silindi gibi. 1980'lerden beri büyük teknoloji şirketlerine Apple, Adobe ve Google gibi marka inşa etmelerinde yardımcı oldum. Hatta 2013'te kısa bir süre için Twitter için marka danışmanı olarak çalıştım. "Bir X ile üzerine çizildiği gibi."

Sonra değişiklikler geldi ve sonunda yeniden markalaşma

Musk, platformu 2022 yılında satın aldıktan altı ay sonra bir dizi tartışmaya neden olan bir satın alma işlemi başlattıktan sonra Twitter hızla değişti.

2023 yılının başlarında, Twitter Inc., platformun ana şirketi, X Corp oldu. Ardından, Twitter'ın halka arzından biraz daha fazla olan 17 yıl sonra, Musk platformu X'e yeniden adlandırmak için tweet atmaya başladı.

Musk'ın X markasına olan ilgisi uzun yıllardır devam ediyordu. İlk girişimini X olarak adlandırmak istemişti, bu da kurucu ortaklarıyla arasının açılmasının ana nedenlerinden biriydi, dedi Schiffer. Ayrıca, oğullarından birine X adını verdi.

"Twitter'ı satın almaya karar verdiği anda, yakın çevresine 'Bu, x.com'u canlandırma şansım' demeye başladı," dedi.

Musk, Twitter yeniden markalaşmasının platformu "her şey uygulaması" haline getirme çabasının bir parçası olduğunu söyledi. Geçen ay X'in bir blog yazısında belirttiği gibi, deneyimleri sorunsuzca bir araya getiren bir yer olarak.

Yeniden markalama öncesi bazı yeni özellikler entegre edilmişti. Blue abonelerinin saatlerce süren videolar yükleyebilmesi ve doğrudan mesajlarda sesli not gönderebilmesi gibi ancak Musk'ın vizyonu, geçen yılki yeniden markalamada tam olarak gerçekleşmedi.

Sonuçları

Yeniden markalama, özellikle logo değiştirilmiş olmasına rağmen şirket web sitesinin güncellenmesinde yavaş davrandığı için çevrimiçi olarak bir karmaşa dalgasına neden oldu tweet, retweet ve alıntı tweet gibi Twitter markalaması, sitenin hala değişmesinden günler sonra bile sitede kaldı.

Bu arada, Musk, tercih ettiği marka terimleri hakkında kullanıcılara yanıt vererek tweet atmaya devam etti, tweetlerin artık "x'ler" olarak adlandırılması gerektiğini ve retweet kavramının tamamen yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ancak daha sonra bu geri adım attı ve Kasım ayının sonunda The New York Times'ın DealBook Zirvesi'nde tweetlerin gönderi olarak adlandırılmasını tercih ettiğini söyledi.

Neumeier, "Tüm bu çalışma, Twitter ve tweetler hakkında yaptıkları, biliyorsunuz, tüm o harika terimler, sadece silindi," dedi. "Müşterinin bir ürün, hizmet veya şirket hakkındaki içgüdüsel hissi markadır... müşterilerin onu Twitter olarak adlandırmayı bırakamadıkları değil, bırakmayacaklarıdır."