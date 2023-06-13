Ankara

BBC'nin haberine göre, Yaccarino, CEO görevine getirilmesinin ardından Twitter'ın geleceğiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Elon Musk'ın "dönüşüm" hedefine vurgu yaptı.

Şirketin "en güvenilir gerçek zamanlı bilgi kaynağı" olacağını ifade eden Yaccarino, "Toplumları daha ileriye götürmek amacıyla, sansürsüz bilgi alışverişi ve açık diyalog yoluyla, dönüşüme ihtiyacımız olduğu daha açık bir hale geliyor." ifadesini kullandı.

Twitter'ı 2022 yılında 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, Tesla ve SpaceX şirketlerine odaklanabilmek için, sosyal medya platformuna yeni bir yönetici arıyordu.

Musk, şirketin yeni CEO'sunun NBCUniversal şirketinde küresel reklamcılık şefi olarak görev yapan Yaccarino olacağını açıklamış ve kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını belirtmişti.

Görevi yakın zamanda Musk'tan devralan Yaccarino, Twitter'i herkese açık güvenilir bir platform haline getirme mesajı vermişti.

AA