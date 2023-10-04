Sultanahmet'te, Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaftan'ın edebiyatçı ve yazar arkadaşları katıldı.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, açılış konuşmasında TYB Yazar Meclisi etkinliğinin önemli isimleri bir araya getirdiğine dikkati çekerek, "Programı koordine eden Muzaffer Doğan'a teşekkür ediyorum. Sivil toplum faaliyetleri işinden, gücünden, evinden barkından ayırıp gönül veren insanlarla yürür. Burada da gönül olduğu için bereket oluyor." dedi.

"Yanımda kitap olmadan hiç evden çıkmadım"

Gazetecilik yıllarını "Babıali'de 33 Yıl" isimli kitabında kaleme aldığını belirten Ekrem Kaftan, emekli olduktan sonra memleketi Denizli'de bir kütüphane kurduğunu söyledi.

Kaftan, 1987'de İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Meslek Yüksek Okulu'na geldiğini, okul yıllarında gazeteciliğine başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar kültür sanat muhabirliği yaptım. Türkiye Gazetesi'nde İstanbul'un kültür hayatına dair önemli haberlere imza attım. Birçok romanımı da bu dönemde kaleme aldım. Kültür sanat muhabirliği yıllarında hat, tezhip, minyatür, çini gibi bizim klasik sanatlarımızın yaşayan bütün sanatçılarıyla röportajlar yaptım. 2019 yılında Anadolu Ajansından emekliliğe ayrıldıktan sonra Denizli Tavas'ta bir kütüphane kurdum. Kitap yazmaya devam ediyorum, şu ana kadar 13 kitabım yayımlandı. Allah'a bunun için şükrediyorum. Okumayı küçük yaşlarda sevdirdi bana. Bu zamana kadar yanımda kitap olmadan evden çıkmadım. Bunun faydasını çokça görüyorum."

Mehmet Niyazi Özdemir ve Fazıl Hüsnü Dağlarca ile tanışma hikayelerini de aktaran Ekrem Kaftan, Dağlarca'nın kendisinin şiirlerini çok beğendiğini de sözlerine ekledi.

Etkinlikte, şair ve yazar Ekrem Kaftan'ın dostları ve sevenleri Kaftan'ın edebiyatını ele aldığı konuşmalar yaptı.

AA