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Yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Patlamaların da yaşandığı yangın , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaklaşık 20 metre yanarak geri giden araç, Ali Aydın'a ait, park halindeki 11 DJ 037 plakalı otomobile çarptı. Alevler bu araca da sıçradı.

Bunu gören Karakum, aracı park etmek istedi. El freninin tutmaması nedeniyle geri giden araç alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Karakum ile ailesi son anda otomobilden indi.

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