Haber: Mert Osman Erman

Araştırmacılar, hayvanın korunması - ve yediği küçük talihsiz yaratıkların korunması - sayesinde bu avcıların nasıl yaşadığı konusunda yeni bir perspektif kazandığını söylüyor.

Calgary Üniversitesi'nden Dr. Darla Zelenitsky, "tiranosaur'ların büyüdükçe diyetlerini dramatik bir şekilde değiştirdiğine dair sağlam kanıtlar olduğunu" söyledi. Bu örnek, dev T. rex'in yakın kuzeni olan genç bir gorgosaurus'tur.

Bu özel gorgosaurus, gelişim açısından bir genç olan yedi yaşındaydı. Öldüğünde yaklaşık 330 kg ağırlığındaydı - tam olgun bir yetişkinin onda biri kadar.

İki citipes adlı küçük kuş benzeri dinozorun arka bacakları, kaburga kafesi altında görülebilir. Dr. Zelenitsky, "Bu genç [tiranosorların] küçük, genç dinozorları avladığını şimdi biliyoruz" dedi.

Daha önceki fosil kanıtları arasında, daha büyük dinozor kemiklerinde görülen açık diş izleri gibi, üç tonluk yetişkin gorgosorların, sürüler halinde yaşayan çok büyük otçul dinozorları nasıl saldırdığı ve yediği konusunda bilim adamlarına fikir vermiştir.

Royal Tyrell Paleontoloji Müzesi'nden Dr. Francois Therrien, bu yetişkin tiranozorları "oldukça seçici olmayan yiyiciler" olarak tanımladı. Muhtemelen büyük avlarına saldırdılar, "kemiği ısırmak ve eti sıyırmak" dedi. Ancak Dr. Zelenitsky, "bu daha küçük, olgunlaşmamış tiranozorların muhtemelen boynuzlu dinozorlar grubuna atlamaya hazır olmadığını" ekledi, çünkü yetişkinler binlerce kilogram ağırlığındaydı.

Fosil, 2009 yılında Alberta Badlands'ta keşfedildi - dinozor avcıları için bir sıcak nokta. Kaya içine gömülmüş olarak yıllarca süren hazırlık gerektirdi ve içinde av olduğu hemen farkedilmedi. Alberta'nın Royal Tyrell Paleontoloji Müzesi'ndeki personel, nihayet kaburgadan çıkan küçük ayak kemiklerini fark etti. Dr. Therrien, "Kaburgadaki kaya çıkarıldı ve içinde gizli olan ortaya çıktı" dedi. "Ve işte - iki yaşın altında her ikisi de tamamen hindinin arka bacakları."

Dr. Zelenitsky, yalnızca bacakları bulmanın bu genç gorgosaurus'un "muhtemelen en etli kısmı olduğu için tavuk bacaklarını istemiş gibi göründüğünü" söyledi.

Gorgosaurus, T. rex'ten biraz daha küçük, daha eski bir türdür. Tamamen büyüdüklerinde - Dr. Therrien'ın ifadesiyle - "büyük, iri tiranozorlardı". Olgunlaştıkça dönüştüler. "Gençler çok daha hafif yapıya sahipti - daha uzun bacaklara ve çok bıçak benzeri dişlere sahipti" açıkladı. "Yetişkinlerin dişleri çok daha yuvarlaktı - onlara 'ölüm muzları' diyoruz."

Bu örnek benzersizdir - genç tiranozorların çok farklı bir beslenme stratejisi olduğuna dair fiziksel bir kanıt." Yetişkinler güçlü "ölüm muzları" dişleriyle ısırırken ve sıyırırken, "bu hayvan avını seçiyor ve hatta parçalayarak - bacakları ısırıp bütün yutuyordu." Edinburgh Üniversitesi ve İskoçya Ulusal Müzesi'nden paleontolog Prof. Steve Brusatte, avı dinozorun içinde görmenin hayvanlar hakkında gerçek bir içgörü sağladığını söyledi: "Sadece canavarlar değillerdi, gerçek, yaşayan şeylerdi ve oldukça sofistike yiyicilerdi."

Prof. Brusatte, dev T. rex'in 1993 filmi Jurassic Park'ta - dev dinozorun kurgusal tema parkını bir araba ile kovaladığı sahneyi hatırlatarak, "Büyük, yetişkin bir T. rex, bir arabayı kovalamazdı - eğer o zamanlar arabalar veya jipler varsa - vücudu çok büyük ve bu kadar hızlı hareket edemezdi. " diye ekledi. "Gözünü üzerinde tutmanız gerekenler, gençler - [bu gorgosaurus gibi] - T. rex'in çocukları olurdu."