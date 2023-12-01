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TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu'nda Aston Villa ile F Grubu'nda Fiorentina tur atlamayı garantiledi.

H Grubu'nda haftaya lider giren Fenerbahçe deplasmanda Danimarka'nın Nordsjaelland takımına 6-1 mağlup oldu ve üçüncü sıraya geriledi. Grubun diğer maçında Ludogorets, deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 yendi.

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