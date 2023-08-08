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İlk maçına deplasmanda çıkacak Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yle TSİ 20.00'de karşılaşacak. Fenerbahçe, Slovenya'nın Maribor takımını, Yukatel Adana Demirspor ise Hırvatistan temsilcisi Osijek'i saat 21.00'de konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının bu turunda, toplam 32 maç oynanacak.

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