Ankara
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının bu turunda, toplam 32 maç oynanacak.
Yarın AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail), Gent (Belçika) - Pogon (Polonya) karşılaşmalarının oynanacağı 3. eleme turunun ilk ayağında, Türk takımları sahaya, 10 Ağustos Perşembe günü çıkacak.
İlk maçına deplasmanda çıkacak Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yle TSİ 20.00'de karşılaşacak. Fenerbahçe, Slovenya'nın Maribor takımını, Yukatel Adana Demirspor ise Hırvatistan temsilcisi Osijek'i saat 21.00'de konuk edecek.
AA