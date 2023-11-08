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UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş , D Grubu'nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets takımına konuk olacak.

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