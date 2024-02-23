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Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Bu dört takımın yanı sıra Ajax (Hollanda), Maccabi Haifa (İsrail), Servette (İsviçre) ve Dinamo Zagreb (Hırvatistan), bugünkü son 16 turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu.

Sturm Graz (Avusturya), Union Saint-Gilloise (Belçika), Olympiakos (Yunanistan) ve Molde (Norveç), son 16 turuna adını yazdırdı.

Avrupa futbol unun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.

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