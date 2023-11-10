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Alınan sonuçlar şu şekilde:

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Fenerbahçe, H Grubu'nda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e deplasmanda 2-0 yenildi.

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