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Önal, "Bugün İstiklal Mücadelesi uğrunda 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de büyük kahramanlık destanı yazılarak eşsiz bir zaferle sonuçlanan büyük taarruz, başkomutanlık meydan muharebesinin yıl dönümüdür." ifadesini kullandı.

Askeri Ataşe Albay Ertan Önal da buradaki konuşmasında, "Bugün mazisi şan ve şerefle, zaferlerle dolu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin kutsal vatan topraklarımıza işgal girişiminde bulunanlara karşı kazandığı büyük zaferin 101. yıl dönümüdür. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri günüdür." dedi.

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